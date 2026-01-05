2025半導體企業最愛大學揭曉 成大奪冠、二所技職學校成黑馬
面試心得分享平台「面試趣」公布最新調查，2025年半導體業錄取率最高的大學由成功大學奪冠，陽明交通大學居次，中正、雲科大、高科大也緊追在後。
根據「面試趣」統計，成功大學、陽明交通大學依然是科技龍頭的首選。成大與力晶、大立光等大廠深度合作，台積電求職者中校友高達 12% 為冠軍。陽明交大則設有台積電聯合研發中心，聯發科求職者中，交大校友占比達 17%，陽明交大更有 57% 畢業生投入資訊科技業。
半導體人才不再只看頂大，技職與中南部學校正異軍突起。中正大學積極布局下一代技術，籌設「矽光子半導體學院」；雲林科技大學在2024年加入台積電半導體學程，成為少數獲得龍頭青睞的技職院校。
隨著南部半導體聚落成形，高雄科技大學成為關鍵人才庫。高科大與聯電合作，學生透過產學專班「一邊上課、一邊實習」，畢業即就業。目前日月光及楠梓科學園區的基層與中階主管，高科大畢業生已成為核心來源。
「面試趣」專家分析，台灣半導體缺口預估3萬人，大企業不再坐等履歷，而是主動進校園捐設備、派工程師授課。這五所學校成立半導體學院或研發中心，讓學生未出社會就有豐富實戰經驗，成為撐起台灣半導體產業的最強後盾。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言