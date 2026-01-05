快訊

衝上3萬點！台股大漲755.23點 三大法人只買超31億元

新北男騎重機北宜過彎跨雙黃線 猛撞對向轎車送醫命危

委內瑞拉石油產業遭美接管 俄中數十億桶權益去向不明

聽新聞
0:00 / 0:00

2025半導體企業最愛大學揭曉 成大奪冠、二所技職學校成黑馬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
以台積電為首的半導體業去年稱霸各產業，人才需求倍增，大學技職學校都是人才培育重點。（路透）
以台積電為首的半導體業去年稱霸各產業，人才需求倍增，大學技職學校都是人才培育重點。（路透）

面試心得分享平台「面試趣」公布最新調查，2025年半導體業錄取率最高的大學由成功大學奪冠，陽明交通大學居次，中正、雲科大、高科大也緊追在後。

根據「面試趣」統計，成功大學、陽明交通大學依然是科技龍頭的首選。成大與力晶、大立光等大廠深度合作，台積電求職者中校友高達 12% 為冠軍。陽明交大則設有台積電聯合研發中心，聯發科求職者中，交大校友占比達 17%，陽明交大更有 57% 畢業生投入資訊科技業。

半導體人才不再只看頂大，技職與中南部學校正異軍突起。中正大學積極布局下一代技術，籌設「矽光子半導體學院」；雲林科技大學在2024年加入台積電半導體學程，成為少數獲得龍頭青睞的技職院校。

隨著南部半導體聚落成形，高雄科技大學成為關鍵人才庫。高科大與聯電合作，學生透過產學專班「一邊上課、一邊實習」，畢業即就業。目前日月光及楠梓科學園區的基層與中階主管，高科大畢業生已成為核心來源。

「面試趣」專家分析，台灣半導體缺口預估3萬人，大企業不再坐等履歷，而是主動進校園捐設備、派工程師授課。這五所學校成立半導體學院或研發中心，讓學生未出社會就有豐富實戰經驗，成為撐起台灣半導體產業的最強後盾。

延伸閱讀

台積電上漲85元收1670元創紀錄 貢獻大盤約680點

台股站上3萬點高檔 散戶：沒台積電根本沒吃到紅

永豐餘學院院長捐贈高通量蛋白篩選系統給台大、成大 何壽川助攻國內新藥開發

近1.8萬人報考搶進成大碩士班 AI、半導體競爭最激烈

相關新聞

「AI系」整併案遭學生反彈 世新大學決定不推動

世新大學先前擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI」系，但該案遭學生...

2025半導體企業最愛大學揭曉 成大奪冠、二所技職學校成黑馬

面試心得分享平台「面試趣」公布最新調查，2025年半導體業錄取率最高的大學由成功大學奪冠，陽明交通大學居次，中正、雲科大...

英業達李詩欽捐贈NVIDIA B200 東海大學成立算力中心

東海大學校友、英業達創辦人李詩欽捐贈價值3千萬元的「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，校方今特別邀請市長盧秀...

律界亂象／實習靠關說？如駕訓班「付費訓練」再掀熱議

去年律師錄取人數破千，實習制度危機浮現，容訓量超負荷導致訓練資源分薄、無薪低薪變相剝削，甚至傳出要靠「關說」爭取實習。有律師指大學、研究所的學術教育脫離實務，法律系教授建議延長實訓時間，但需政府經費支援，而「付費實習」或「雇主付薪資+自費補貼指導費」雙軌並行也掀熱議。還有學者指出，學生在學時就應該跟事務所培養關係，夠優秀認真，不怕沒人要。

高雄績優督導涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

高雄市曾獲「強化社會安全網」績優督導的心理衛生中心執行秘書何建忠，涉誘騙性侵受他監督輔導的未成年少女，遭高雄地檢署求刑1...

嘉大與林保署簽合作協定 推生態保育、永續發展

國立嘉義大學與林保署嘉義分署今天簽教學研究暨建教合作協定，攜手推動森林經營、生態保育與永續發展等面向，嘉大將進一步推動低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。