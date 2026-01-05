英業達李詩欽捐贈NVIDIA B200 東海大學成立算力中心

東海大學校友、英業達創辦人李詩欽捐贈價值3千萬元的「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，校方今特別邀請市長盧秀燕出席啟用典禮。盧秀燕除了肯定這項捐贈有助於AI環境的建置和教育，也特別讚許東海對「校友教育的非常成功」校友在社會上出人頭地，成為大企業家，還能取之社會、用之社會，並能回饋學校。李詩欽致詞時則表示，台中未來會是台灣的矽谷，並期許東海成為矽谷的史丹佛大學。

包括東海大學校長張國恩、東海董事長吳清邁、副市長鄭照新、中科管理學局長許茂新、台中數位發展局長林谷隆、科技部前部長徐爵民、英業達資深副總陳逸萍今都出席剪綵儀式。

盧秀燕說，數位力就是城市的競爭力，也是國家的競爭力，AI是我們這個世界最重要的革命，也是最重要的發展趨勢。我們的國家和城市如果要具備強大的競爭力，在AI的教育非常重要。但發展最重要的不僅是科技設備的研發和製造，最重要是人才的培育。她稱讚東海在校長張國恩確定方向後，董事長吳清邁和董事會成員就大力支持，並獲得校友李詩欽的捐贈。

她表示，市府因受限設備需10年才得更換的規定，希望往後能多使用東海的設備。

張國恩說，過去兩年該校投入一億元的校園AI基礎建設，而第12屆傑出校友李詩欽則慷慨捐贈「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，成立算力中心，做為AI設備的後盾，這也是李詩欽連續捐出的第三代設備。未來可以產學合作方式與台中榮總共同使用，或和市府合作，提供各級學校使用，發揮這些設備的功能。

李詩欽說，中科就要設置半導體的1.4奈米廠，這是相當重要的一步，以後台中會以中科為中心，成為台灣最重要的科技矽谷，希望東海多與中研院連繫，以及多參與世貿南港展覽館的展出，並成為台灣矽谷的史丹佛大學。他在盧秀燕提醒台中市也有全台最新和最大的台中國際會展中心後，也表示樂見台中國際會展中心會追上。

吳清邁透露李詩欽就是他的大學同班同學，並促成此次的捐贈。他強調，董事會全力支持建設，期許學生在校即能掌握產業界最先進設備，未來持精發揮社會影響力。 東海大學校友、英業達創辦人李詩欽（左三）捐贈價值3千萬元的「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，校方今特別邀請市長盧秀燕（中）出席啟用典禮。記者黃寅／攝影 英業達創辦人李詩欽（左）向台中市長盧秀燕說明和介紹「NVIDIA B200 AI Pod」設備。記者黃寅／攝影 東海大學董事長吳清邁透露李詩欽就是他的大學同班同學，並促成此次的捐贈。記者黃寅／攝影 東海大學校長張國恩說，過去兩年該校投入一億元的校園AI基礎建設，而第12屆傑出校友李詩欽則慷慨捐贈「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，成立算力中心，做為AI設備的後盾。記者黃寅／攝影