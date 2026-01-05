快訊

英業達李詩欽捐贈NVIDIA B200 東海大學成立算力中心

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
東海大學校友、英業達創辦人李詩欽希望東海大學成為矽谷的史丹佛大學。記者黃寅／攝影
東海大學校友、英業達創辦人李詩欽希望東海大學成為矽谷的史丹佛大學。記者黃寅／攝影

東海大學校友、英業達創辦人李詩欽捐贈價值3千萬元的「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，校方今特別邀請市長盧秀燕出席啟用典禮。盧秀燕除了肯定這項捐贈有助於AI環境的建置和教育，也特別讚許東海對「校友教育的非常成功」校友在社會上出人頭地，成為大企業家，還能取之社會、用之社會，並能回饋學校。李詩欽致詞時則表示，台中未來會是台灣的矽谷，並期許東海成為矽谷的史丹佛大學。

包括東海大學校長張國恩、東海董事長吳清邁、副市長鄭照新、中科管理學局長許茂新、台中數位發展局長林谷隆、科技部前部長徐爵民、英業達資深副總陳逸萍今都出席剪綵儀式。

盧秀燕說，數位力就是城市的競爭力，也是國家的競爭力，AI是我們這個世界最重要的革命，也是最重要的發展趨勢。我們的國家和城市如果要具備強大的競爭力，在AI的教育非常重要。但發展最重要的不僅是科技設備的研發和製造，最重要是人才的培育。她稱讚東海在校長張國恩確定方向後，董事長吳清邁和董事會成員就大力支持，並獲得校友李詩欽的捐贈。

她表示，市府因受限設備需10年才得更換的規定，希望往後能多使用東海的設備。

張國恩說，過去兩年該校投入一億元的校園AI基礎建設，而第12屆傑出校友李詩欽則慷慨捐贈「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，成立算力中心，做為AI設備的後盾，這也是李詩欽連續捐出的第三代設備。未來可以產學合作方式與台中榮總共同使用，或和市府合作，提供各級學校使用，發揮這些設備的功能。

李詩欽說，中科就要設置半導體的1.4奈米廠，這是相當重要的一步，以後台中會以中科為中心，成為台灣最重要的科技矽谷，希望東海多與中研院連繫，以及多參與世貿南港展覽館的展出，並成為台灣矽谷的史丹佛大學。他在盧秀燕提醒台中市也有全台最新和最大的台中國際會展中心後，也表示樂見台中國際會展中心會追上。

吳清邁透露李詩欽就是他的大學同班同學，並促成此次的捐贈。他強調，董事會全力支持建設，期許學生在校即能掌握產業界最先進設備，未來持精發揮社會影響力。

東海大學校友、英業達創辦人李詩欽（左三）捐贈價值3千萬元的「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，校方今特別邀請市長盧秀燕（中）出席啟用典禮。記者黃寅／攝影
東海大學校友、英業達創辦人李詩欽（左三）捐贈價值3千萬元的「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，校方今特別邀請市長盧秀燕（中）出席啟用典禮。記者黃寅／攝影
英業達創辦人李詩欽（左）向台中市長盧秀燕說明和介紹「NVIDIA B200 AI Pod」設備。記者黃寅／攝影
英業達創辦人李詩欽（左）向台中市長盧秀燕說明和介紹「NVIDIA B200 AI Pod」設備。記者黃寅／攝影
東海大學董事長吳清邁透露李詩欽就是他的大學同班同學，並促成此次的捐贈。記者黃寅／攝影
東海大學董事長吳清邁透露李詩欽就是他的大學同班同學，並促成此次的捐贈。記者黃寅／攝影
東海大學校長張國恩說，過去兩年該校投入一億元的校園AI基礎建設，而第12屆傑出校友李詩欽則慷慨捐贈「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，成立算力中心，做為AI設備的後盾。記者黃寅／攝影
東海大學校長張國恩說，過去兩年該校投入一億元的校園AI基礎建設，而第12屆傑出校友李詩欽則慷慨捐贈「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，成立算力中心，做為AI設備的後盾。記者黃寅／攝影

相關新聞

「AI系」整併案遭學生反彈 世新大學決定不推動

世新大學先前擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI」系，但該案遭學生...

2025半導體企業最愛大學揭曉 成大奪冠、二所技職學校成黑馬

面試心得分享平台「面試趣」公布最新調查，2025年半導體業錄取率最高的大學由成功大學奪冠，陽明交通大學居次，中正、雲科大...

英業達李詩欽捐贈NVIDIA B200 東海大學成立算力中心

東海大學校友、英業達創辦人李詩欽捐贈價值3千萬元的「NVIDIA B200 AI Pod」給學校，校方今特別邀請市長盧秀...

律界亂象／實習靠關說？如駕訓班「付費訓練」再掀熱議

去年律師錄取人數破千，實習制度危機浮現，容訓量超負荷導致訓練資源分薄、無薪低薪變相剝削，甚至傳出要靠「關說」爭取實習。有律師指大學、研究所的學術教育脫離實務，法律系教授建議延長實訓時間，但需政府經費支援，而「付費實習」或「雇主付薪資+自費補貼指導費」雙軌並行也掀熱議。還有學者指出，學生在學時就應該跟事務所培養關係，夠優秀認真，不怕沒人要。

高雄績優督導涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

高雄市曾獲「強化社會安全網」績優督導的心理衛生中心執行秘書何建忠，涉誘騙性侵受他監督輔導的未成年少女，遭高雄地檢署求刑1...

嘉大與林保署簽合作協定 推生態保育、永續發展

國立嘉義大學與林保署嘉義分署今天簽教學研究暨建教合作協定，攜手推動森林經營、生態保育與永續發展等面向，嘉大將進一步推動低...

