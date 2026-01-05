「AI系」整併案遭學生反彈 世新大學決定不推動

世新大學先前擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI」系，但該案遭學生反對，學生更不滿校方在整併說明會召開前兩天才通知開會。對此，世新大學表示，經過說明會討論及審慎評估，決定不推動整併案，兩系將維持既有架構與運作。

近日有學生在社群媒體上指出，世新大學校方於1月2日召開說明會，預計116學年起整並資訊傳播系和數位多媒體設計系，並將系名改為「AI應用媒體設計系」。然而，許多學生反對併系，更不滿校方在開會前兩天才通知學生；更有學生質疑，說明會時間正值期末，校方是否特意選在學生返鄉時開會。

對此，世新大學研發處回應，針對近期師生關注的數位多媒體設計學系與資訊傳播學系整併議題，世新大學已於近日召開師生說明會，充分聽取各方意見。由於師生就系所名稱、定位及課程規劃等面向提出多元建議，經審慎評估後，世新大學決定不推動數位多媒體設計學系與資訊傳播學系整併案，兩系將維持既有架構與運作。

世新大學研發處表示，面對數位科技與AI發展快速變化，學校將持續推動師資與課程改善，並與師生保持良好的溝通，強化學生學習成效與就業競爭力。