快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

「AI系」整併案遭學生反彈 世新大學決定不推動

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
世新大學研發處表示，面對數位科技與AI發展快速變化，學校將持續推動師資與課程改善。圖／聯合報系資料照片
世新大學研發處表示，面對數位科技與AI發展快速變化，學校將持續推動師資與課程改善。圖／聯合報系資料照片

世新大學先前擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI」系，但該案遭學生反對，學生更不滿校方在整併說明會召開前兩天才通知開會。對此，世新大學表示，經過說明會討論及審慎評估，決定不推動整併案，兩系將維持既有架構與運作。

近日有學生在社群媒體上指出，世新大學校方於1月2日召開說明會，預計116學年起整並資訊傳播系和數位多媒體設計系，並將系名改為「AI應用媒體設計系」。然而，許多學生反對併系，更不滿校方在開會前兩天才通知學生；更有學生質疑，說明會時間正值期末，校方是否特意選在學生返鄉時開會。

對此，世新大學研發處回應，針對近期師生關注的數位多媒體設計學系與資訊傳播學系整併議題，世新大學已於近日召開師生說明會，充分聽取各方意見。由於師生就系所名稱、定位及課程規劃等面向提出多元建議，經審慎評估後，世新大學決定不推動數位多媒體設計學系與資訊傳播學系整併案，兩系將維持既有架構與運作。

世新大學研發處表示，面對數位科技與AI發展快速變化，學校將持續推動師資與課程改善，並與師生保持良好的溝通，強化學生學習成效與就業競爭力。

世新大學 設計 社群媒體

延伸閱讀

陳璧君升任雲林副縣長 文觀處長遺缺謝明璇接任

世新大學新生註冊率97.74％ 雙北私校第一

戴資穎、麟洋配影響大 羽球人口超越籃球

50台青訪泉州、新疆 短影音說當地風情

相關新聞

「AI系」整併案遭學生反彈 世新大學決定不推動

世新大學先前擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI」系，但該案遭學生...

律界亂象／實習靠關說？如駕訓班「付費訓練」再掀熱議

去年律師錄取人數破千，實習制度危機浮現，容訓量超負荷導致訓練資源分薄、無薪低薪變相剝削，甚至傳出要靠「關說」爭取實習。有律師指大學、研究所的學術教育脫離實務，法律系教授建議延長實訓時間，但需政府經費支援，而「付費實習」或「雇主付薪資+自費補貼指導費」雙軌並行也掀熱議。還有學者指出，學生在學時就應該跟事務所培養關係，夠優秀認真，不怕沒人要。

高雄績優督導涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

高雄市曾獲「強化社會安全網」績優督導的心理衛生中心執行秘書何建忠，涉誘騙性侵受他監督輔導的未成年少女，遭高雄地檢署求刑1...

嘉大與林保署簽合作協定 推生態保育、永續發展

國立嘉義大學與林保署嘉義分署今天簽教學研究暨建教合作協定，攜手推動森林經營、生態保育與永續發展等面向，嘉大將進一步推動低...

台師大管樂隊迎50週年 首度跨海前進澎湖演出

國立台灣師範大學管樂隊將於今1月19日至25日舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋・樂揚》，行程橫跨桃園、雲林、台中、台南，更...

凱渥名模政大畢業！王心恬碩士論文口試通過 將告別「它」大呼：Oh No

凱渥名模王心恬日前於IG上發文分享，自己順利通過政大企業管理碩士在職專班（EMBA）文科資創組論文口試，已經是「準碩士畢業生」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。