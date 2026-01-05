「AI系」整併案遭學生反彈 世新大學決定不推動
世新大學先前擬規畫將「數位多媒體設計學系」與「資訊傳播學系」整併為「AI應用媒體設計系」，簡稱為「AI」系，但該案遭學生反對，學生更不滿校方在整併說明會召開前兩天才通知開會。對此，世新大學表示，經過說明會討論及審慎評估，決定不推動整併案，兩系將維持既有架構與運作。
近日有學生在社群媒體上指出，世新大學校方於1月2日召開說明會，預計116學年起整並資訊傳播系和數位多媒體設計系，並將系名改為「AI應用媒體設計系」。然而，許多學生反對併系，更不滿校方在開會前兩天才通知學生；更有學生質疑，說明會時間正值期末，校方是否特意選在學生返鄉時開會。
對此，世新大學研發處回應，針對近期師生關注的數位多媒體設計學系與資訊傳播學系整併議題，世新大學已於近日召開師生說明會，充分聽取各方意見。由於師生就系所名稱、定位及課程規劃等面向提出多元建議，經審慎評估後，世新大學決定不推動數位多媒體設計學系與資訊傳播學系整併案，兩系將維持既有架構與運作。
世新大學研發處表示，面對數位科技與AI發展快速變化，學校將持續推動師資與課程改善，並與師生保持良好的溝通，強化學生學習成效與就業競爭力。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言