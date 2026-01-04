樹德科大推惜食減廢、代間共學 獲品德教育特色學校

快訊

中央社／ 台北4日電

樹德科技大學推動惜食減廢、二手衣共享，培養永續精神，同時帶領學生走入社區，推動代間共學（青銀共學），並以志工服務結合課程與認證，獲選品德教育特色學校。

教育部今天發布新聞稿指出，為鼓勵品德教育推動具特色的學校，教育部訂定「品德教育特色學校觀摩及表揚遴薦實施計畫」，並辦理「品德教育特色學校觀摩及表揚大會」，表揚獲選學校，以激勵學校親師生全面參與品德校園文化，114年共有6所大專校院獲選。

樹德科技大學攜手社區與政府單位，推動「公車進校園計畫」，每日逾250班次便利師生與居民交通，降低事故並響應節能減碳；同時結合法治與多元文化教育，幫助學生建立誠信、尊重及國際視野；並在校園推廣善行與感恩，營造友善氛圍，落實「以愛為本、品德為基」。

樹德科大也透過「大學領航課程」，助新生迅速適應校園並培養品德觀念；同時以「友善食農」為主軸舉辦講座與工作坊，推動惜食減廢與環保行動；宿舍生活則規劃二手衣共享、減碳手作，培養永續精神與共享文化；更帶領學生走入社區，推動代間共學，以志工服務結合課程與認證，形塑「志工大學」核心價值。

中國醫藥大學則以「全人教育」為願景，透過醫藥專業服務學習課程與多元活動推動品德教育，培養學生面對專業抉擇時的正向價值判斷；同時鼓勵學生參與基層健康促進、醫藥營養衛教、長照關懷及偏鄉社區服務，透過實踐專業所學，深化社會責任感，從日常落實品德教育。

為兼顧學生多元學習需求，中國醫大也提供社團活動、跨領域課程、偏鄉服務等多元管道；近年來更強調將「永續發展」理念融入服務與學習中，如在社區藥學服務中推廣正確用藥、資源永續與健康促進，讓學生了解如何在專業實踐中回應社會與環境的永續需求。

永續 校園 中國醫藥大學

律界亂象／全律會批廣開律師門挨轟 考訓失衡難題怎解？

全國律師聯合會近日一篇聲明指「律師錄取人數大幅增加，已超過合理容訓量及市場需求」，引爆業界烽火狼煙，甚至被批「限縮窄門」。部分律師表示，律師市場本應自由競爭，但也有律師支持，應該從考試源頭管制，防止「免費法律諮詢」浮濫，接案市場削價競爭。到底對於國內律師錄取人數該如何拿捏與管理？全律會接受聯合報數位版採訪時強調，重點是「考訓失衡」，總不能前端考試「一直開門」，不顧後端律訓量能跟不上，但這樣真的是「為了考生好」嗎？

高雄績優督導涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

高雄市曾獲「強化社會安全網」績優督導的心理衛生中心執行秘書何建忠，涉誘騙性侵受他監督輔導的未成年少女，遭高雄地檢署求刑1...

嘉大與林保署簽合作協定 推生態保育、永續發展

國立嘉義大學與林保署嘉義分署今天簽教學研究暨建教合作協定，攜手推動森林經營、生態保育與永續發展等面向，嘉大將進一步推動低...

台師大管樂隊迎50週年 首度跨海前進澎湖演出

國立台灣師範大學管樂隊將於今1月19日至25日舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋・樂揚》，行程橫跨桃園、雲林、台中、台南，更...

凱渥名模政大畢業！王心恬碩士論文口試通過 將告別「它」大呼：Oh No

凱渥名模王心恬日前於IG上發文分享，自己順利通過政大企業管理碩士在職專班（EMBA）文科資創組論文口試，已經是「準碩士畢業生」。

醫大生嫌「校園太小」想轉學 一票網友急喊「不值得」分享優點

有些人選擇大學時，會以校名為主、有些人則以科系為主，不過也有人是以「校園環境」為選擇依據。一名大學生發文抱怨現在的學校校園太小，能活動、認識人的資源都受限，表示自己很想因此轉學。

