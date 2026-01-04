樹德科大推惜食減廢、代間共學 獲品德教育特色學校

全國律師聯合會近日一篇聲明指「律師錄取人數大幅增加，已超過合理容訓量及市場需求」，引爆業界烽火狼煙，甚至被批「限縮窄門」。部分律師表示，律師市場本應自由競爭，但也有律師支持，應該從考試源頭管制，防止「免費法律諮詢」浮濫，接案市場削價競爭。到底對於國內律師錄取人數該如何拿捏與管理？全律會接受聯合報數位版採訪時強調，重點是「考訓失衡」，總不能前端考試「一直開門」，不顧後端律訓量能跟不上，但這樣真的是「為了考生好」嗎？

2026-01-04 07:30