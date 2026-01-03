高雄績優督導涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應
高雄市曾獲「強化社會安全網」績優督導的心理衛生中心執行秘書何建忠，涉誘騙性侵受他監督輔導的未成年少女，遭高雄地檢署求刑10年6月，另還遭爆料去年剛通過中正大學犯罪防治研究所碩士論文口試。校方回應，何男去年已完成學業，將待司法結果依性平法處理。
中正大學表示，何姓男子去年已完成學業，涉嫌性侵害一案，目前已進入司法程序，校方尊重司法的調查與審理。至於碩士畢業資格及博班錄取是否取消？校方認為，由於案件還未定讞，校方將靜待司法審理最後結果，並依照性平法進行後續的相關處理程序。
據起訴書指出，何男為高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書，負責家暴、兒虐、性侵害、精神疾病等個案管理，是心理衛生中心最高層級主管，卻利用職務之便，肉搜並加未成年少女的Line，假冒手握不雅照，誘騙少女掉入圈套，被迫答應赴約。
檢警調查，何男曾有單日查詢數十筆甚至上百筆個資紀錄，去年6月23日鎖定被害少女，傳Line詢問「高雄約會嗎」、「零用錢需要嗎」誘騙少女出門，直接載往汽車旅館性侵，儘管少女哭嚎反抗，仍被強硬得逞，事後何男企圖營造「性交易」假象，即便少女拒收，強行把3600元塞入包包。
檢方指出，何男是心理衛生中心最高主管，去年才剛通過中正大學犯防所碩士論文口試，將應保護的個案視為洩慾工具，犯後試圖以金錢將重罪轉化為性交易，知法犯法毫無悔意，建請法院重判有期徒刑10年6個月。全案移審後，高雄地院裁定以20萬元交保，限制住居及出境出海8個月。
