嘉大與林保署簽合作協定 推生態保育、永續發展
國立嘉義大學與林保署嘉義分署今天簽教學研究暨建教合作協定，攜手推動森林經營、生態保育與永續發展等面向，嘉大將進一步推動低、中、高海拔研究場域與藥用植物栽培研發。
⭐2025總回顧
協定由嘉大校長林翰謙、農業部林業及自然保育署嘉義分署長李定忠代表簽署，李定忠表示，透過提供具代表性國有林地作為教學與研究場域，深化森林資源經營與生態保育相關研究，有助於培育具實務與學術能力兼備的森林專業人才。
林翰謙透過新聞稿說，雙方合作緊密結合教學、研究與真實場域，讓學生走出教室、走進山林，將課堂所學應用於實際場景，強化專業實作能力，培養對公共議題與永續發展的理解與責任感，協助政府單位在森林經營、自然保育、生態監測及氣候變遷因應等議題，提供科學依據。
嘉大表示，合作標的涵蓋阿里山、大埔事業區等山林場域及嘉大水社寮學習研究教育中心，包括阿里山與大埔事業區約15萬公頃林班地，這些實驗林場是森林資源管理、生態保育、水源涵養及氣候調適重要前線，未來雙方將共同規劃設置教學研究實驗林場。
嘉大說，校方去年獲教育部核准成立「中西醫藥科學碩士學位學程」，希望透過協定結合嘉大在農業科學與中草藥栽培領域研究基礎，進一步推動低、中、高海拔研究場域與藥用植物栽培與研發。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言