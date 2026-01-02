快訊

饒慶鈴「台東模式」輾壓全國跨年 他分析5大成功原因：教科書等級案例

社會安全網淪淫魔網！妻當共犯 高雄衛生局績優督導設圈套性侵未成年少女

跨年夜爆單…民眾苦等披薩4小時 必勝客道歉了

台師大管樂隊迎50週年 首度跨海前進澎湖演出

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大管樂隊將於今1月19日至25日舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋・樂揚》，將首次造訪澎湖。圖／台師大提供
台師大管樂隊將於今1月19日至25日舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋・樂揚》，將首次造訪澎湖。圖／台師大提供

國立台灣師範大學管樂隊將於今1月19日至25日舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋・樂揚》，行程橫跨桃園、雲林、台中、台南，更首次延伸至外島澎湖，共七場演出。

⭐2025總回顧

長年領軍巡演的台師大音樂系教授葉樹涵表示，巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，並提供民眾欣賞精彩演出的機會，展現樂隊在不同城市與島嶼之間傳遞音樂熱情的初心。

管樂隊成立於1950年，是台師大校內歷史悠久的學生音樂團體之一，每年皆擔任學校重要慶典典禮樂曲演出，團內成員由本校音樂系以及來自不同科系，卻同樣熱愛音樂的好手組成。

管樂隊隊長汪資峻表示，樂隊致力於推廣管樂文化，以多元曲風與精湛表演深受觀眾喜愛。樂隊定期舉辦校內外音樂會，包括年度成果發表與巡迴演出，展現學生的創意與音樂能量。

台師大也表示，管樂隊也致力於提升演出水準及音樂素質。除了每年在台灣固定舉辦巡迴演出外，也會到國外交流演出，拓展視野。今年第50屆寒巡公演，管樂隊更將「越洋」到澎湖演出，希望能將音樂傳遞到臺灣各個角落。

台師大指出，曲目涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，並積極參與國內外音樂競賽與文化交流。樂隊多次於國內比賽獲獎，享有良好聲譽。同時重視團員的合作精神與音樂表現力，為學生打造完整的學習與成長環境，是師大校園中重要的音樂推廣力量。

音樂會 台師大 澎湖

延伸閱讀

七龍珠Z「澎湖國際花火節」登場！2026最強夏日花火盛典，亮點、時間1次看

台師大管樂隊寒假巡演迎50週年 首度跨海赴澎湖

澎湖元旦升旗 陳光復續推全齡福利

海管處：推動澎湖南方四島治理成為永續島嶼

相關新聞

近1.8萬人報考搶進成大碩士班 AI、半導體競爭最激烈

成功大學今公布115 學年度碩士班及碩士在職專班招生統計，報考人數1萬7640 人，較去年略有下降，但仍居全國各大學之冠...

凱渥名模政大畢業！王心恬碩士論文口試通過 將告別「它」大呼：Oh No

凱渥名模王心恬日前於IG上發文分享，自己順利通過政大企業管理碩士在職專班（EMBA）文科資創組論文口試，已經是「準碩士畢業生」。

醫大生嫌「校園太小」想轉學一票網友急喊「不值得」分享優點

有些人選擇大學時，會以校名為主、有些人則以科系為主，不過也有人是以「校園環境」為選擇依據。一名大學生發文抱怨現在的學校校園太小，能活動、認識人的資源都受限，表示自己很想因此轉學。

嘉大與林保署簽合作協定 推生態保育、永續發展

國立嘉義大學與林保署嘉義分署今天簽教學研究暨建教合作協定，攜手推動森林經營、生態保育與永續發展等面向，嘉大將進一步推動低...

台師大管樂隊迎50週年 首度跨海前進澎湖演出

國立台灣師範大學管樂隊將於今1月19日至25日舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋・樂揚》，行程橫跨桃園、雲林、台中、台南，更...

無畏寒雨！中原溜冰、自由車、路跑跨年 前進總統府元旦升旗

迎接2026新年，中原大學41年傳統不間斷，師生昨晚辦跨年倒數及煙火活動後，無畏風雨、低溫，隨即單車、直排輪及路跑34公...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。