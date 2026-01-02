台師大管樂隊迎50週年 首度跨海前進澎湖演出
國立台灣師範大學管樂隊將於今1月19日至25日舉行第50屆寒假巡迴公演《越洋・樂揚》，行程橫跨桃園、雲林、台中、台南，更首次延伸至外島澎湖，共七場演出。
⭐2025總回顧
長年領軍巡演的台師大音樂系教授葉樹涵表示，巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，並提供民眾欣賞精彩演出的機會，展現樂隊在不同城市與島嶼之間傳遞音樂熱情的初心。
管樂隊成立於1950年，是台師大校內歷史悠久的學生音樂團體之一，每年皆擔任學校重要慶典典禮樂曲演出，團內成員由本校音樂系以及來自不同科系，卻同樣熱愛音樂的好手組成。
管樂隊隊長汪資峻表示，樂隊致力於推廣管樂文化，以多元曲風與精湛表演深受觀眾喜愛。樂隊定期舉辦校內外音樂會，包括年度成果發表與巡迴演出，展現學生的創意與音樂能量。
台師大也表示，管樂隊也致力於提升演出水準及音樂素質。除了每年在台灣固定舉辦巡迴演出外，也會到國外交流演出，拓展視野。今年第50屆寒巡公演，管樂隊更將「越洋」到澎湖演出，希望能將音樂傳遞到臺灣各個角落。
台師大指出，曲目涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，並積極參與國內外音樂競賽與文化交流。樂隊多次於國內比賽獲獎，享有良好聲譽。同時重視團員的合作精神與音樂表現力，為學生打造完整的學習與成長環境，是師大校園中重要的音樂推廣力量。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言