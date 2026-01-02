凱渥名模政大畢業！王心恬碩士論文口試通過 將告別「它」大呼：Oh No

凱渥名模王心恬日前於IG上發文分享，自己順利通過政大企業管理碩士在職專班（EMBA）文科資創組論文口試，已經是「準碩士畢業生」。

王心恬表示，大學畢業後她認為先賺錢比較實際，因此暫時擱置研究所學業。但創業後為了讓品牌更好，她考上政大EMBA，透過課程學習更扎實的經營基礎，也認識到許多各行各業的同學。

王心恬沒有浪費學費和時間，把在校學到的知識內化進自己的品牌以及凱渥的工作中，甚至延伸發展到之後的新事業中。

王心恬謙虛表示，完成論文口試只是人生中的一個里程碑，「沒有特別了不起」，並在貼文中感謝老師、同學、指導教授和口試委員，也感謝凱渥支持她完成人生第一個工作。

而對於即將脫離「學生身分」，王心恬幽默表示她一直都很在乎學生證以後還能不能用，答案當然是不行，也讓她大呼「oh no~」。