快訊

SIM卡遺失要報案才能補發？NCC回應了：新制沒有要求

宜蘭知名酒店遭控吃牛肉冷盤多人嘔吐就醫 衛生局稽查結果出爐

橘貓對空氣狂撥砂懷疑貓生 飼主看監視器崩潰：狗狗守在後面「熱騰騰攔胡」

醫大生嫌「校園太小」想轉學一票網友急喊「不值得」分享優點

聯合新聞網／ 綜合報導
校園示意圖，非當事校園。圖／聯合報系資料照
校園示意圖，非當事校園。圖／聯合報系資料照

有些人選擇大學時，會以校名為主、有些人則以科系為主，不過也有人是以「校園環境」為選擇依據。一名大學生發文抱怨現在的學校校園太小，能活動、認識人的資源都受限，表示自己很想因此轉學。

⭐2025總回顧

一名就讀中山醫學大學的學生在Dcard發文表示，自己考進現在的科系後發現還蠻適合的，也知道未來要做什麼，但自己除了本科系專業，還喜歡金融、歷史、哲學，興趣很廣，周圍的同學、朋友卻都沒有共鳴；而「校園太小」則是原PO不喜歡大學的另一個大重點，操場小、教學樓只有一棟，「我也想要有操場、想要認識其他非三類科系的、想要在學校騎腳踏車」，因此興起轉學的念頭，但不知道要轉到什麼科系。

相較於原PO不喜歡小校園，眾多網友反而大讚校園小的好處，「我覺得校園小比較好，趕課或要處理什麼事務都很方便」、「可是我覺得校園很大很麻煩，趕個課還要騎腳踏車，更煩的是停車問題」、「本人我就是學校好小好開心 」。

不少人也認為根本不用在意校園大小，「為了校園大小而轉學蠻不值得的，除非是為了自己喜歡的科系」、「學校大小根本不重要，你有一天會離開」、「根本不重要！大學也只比高中多一年而已，沒看過有誰高中因為學校太破太爛轉學的，而且大三大四也沒多少時間會在學校」。

不過也有人建議如果真的不開心，選擇自己喜歡的環境還是比較好，、「如果家裡有資源，願意支持，我覺得可以去自己喜歡的地方城市、學校」、「我覺得校園環境很重要耶，如果家裡自己ok感覺不留個遺憾重考也可以」。

中山醫學大學 校園 大學生

延伸閱讀

學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用

AI時代讀心理系沒出路？高一學生夢想遭質疑 網力挺：賺很多

高二孩學習歷程「進度0」…家長急問分科比個申容易？網曝第一志願常見

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

相關新聞

近1.8萬人報考搶進成大碩士班 AI、半導體競爭最激烈

成功大學今公布115 學年度碩士班及碩士在職專班招生統計，報考人數1萬7640 人，較去年略有下降，但仍居全國各大學之冠...

醫大生嫌「校園太小」想轉學一票網友急喊「不值得」分享優點

有些人選擇大學時，會以校名為主、有些人則以科系為主，不過也有人是以「校園環境」為選擇依據。一名大學生發文抱怨現在的學校校園太小，能活動、認識人的資源都受限，表示自己很想因此轉學。

無畏寒雨！中原溜冰、自由車、路跑跨年 前進總統府元旦升旗

迎接2026新年，中原大學41年傳統不間斷，師生昨晚辦跨年倒數及煙火活動後，無畏風雨、低溫，隨即單車、直排輪及路跑34公...

陪伴政大40年「今日書局」2025年底熄燈 師生不捨：青春記憶畫句點

陪伴國立政治大學師生長達40年的「今日書局」，於2025年12月31日正式結束營業。消息一出，引發政大校內外廣泛關注與不捨，不少校友與師生紛紛前往書局道別，為這間陪伴無數人走過求學歲月的小店留下最後回憶。

2026寒假史上最長 12所大學放58到65天比暑假久！中國狂推低價交流團可能目的曝

寒假時間、寒假2026有多長？不只台政清交，有12所大學寒假將放58-65天史上最長！

台大免費開放線上課程 150高中、1.5萬人次選課

台大於111學年起推動「線上課程高中推廣計畫」，每學期提供約13門免費的開放式課程供高中生選修，至今已有150校申請參與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。