醫大生嫌「校園太小」想轉學一票網友急喊「不值得」分享優點

有些人選擇大學時，會以校名為主、有些人則以科系為主，不過也有人是以「校園環境」為選擇依據。一名大學生發文抱怨現在的學校校園太小，能活動、認識人的資源都受限，表示自己很想因此轉學。

一名就讀中山醫學大學的學生在Dcard發文表示，自己考進現在的科系後發現還蠻適合的，也知道未來要做什麼，但自己除了本科系專業，還喜歡金融、歷史、哲學，興趣很廣，周圍的同學、朋友卻都沒有共鳴；而「校園太小」則是原PO不喜歡大學的另一個大重點，操場小、教學樓只有一棟，「我也想要有操場、想要認識其他非三類科系的、想要在學校騎腳踏車」，因此興起轉學的念頭，但不知道要轉到什麼科系。

相較於原PO不喜歡小校園，眾多網友反而大讚校園小的好處，「我覺得校園小比較好，趕課或要處理什麼事務都很方便」、「可是我覺得校園很大很麻煩，趕個課還要騎腳踏車，更煩的是停車問題」、「本人我就是學校好小好開心 」。

不少人也認為根本不用在意校園大小，「為了校園大小而轉學蠻不值得的，除非是為了自己喜歡的科系」、「學校大小根本不重要，你有一天會離開」、「根本不重要！大學也只比高中多一年而已，沒看過有誰高中因為學校太破太爛轉學的，而且大三大四也沒多少時間會在學校」。

不過也有人建議如果真的不開心，選擇自己喜歡的環境還是比較好，、「如果家裡有資源，願意支持，我覺得可以去自己喜歡的地方城市、學校」、「我覺得校園環境很重要耶，如果家裡自己ok感覺不留個遺憾重考也可以」。