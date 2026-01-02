快訊

近1.8萬人報考搶進成大碩士班 AI、半導體競爭最激烈

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
近1.8萬人報考搶進成大碩士班。圖／成大提供
成功大學今公布115 學年度碩士班及碩士在職專班招生統計，報考人數1萬7640 人，較去年略有下降，但仍居全國各大學之冠，錄取率最低、競爭最為激烈的前3名為半導體製程碩士學位學程（錄取率 1.4%）、行為醫學研究所（1.6%）及經濟學系（2.5%），顯示考生高度集中於兼具跨域整合與實務導向特色的重點學門。

⭐2025總回顧

成大指出，這3個高度競爭的學系，半導體製程學程結合先進製程技術與產業實務，回應全球半導體產業鏈持續擴張的趨勢；行為醫學研究所整合醫學、行為科學與資料分析，對應高齡化社會與精準醫療的迫切需求；經濟學系則以嚴謹理論為基礎，結合實證研究與數據分析，培養能因應全球經濟與政策變動的專業人才。

報名人數前3名，電機工程學系、1958 人資訊聯招（資訊工程學系及人工智慧科系碩士學程）報名1956 人，工程科學系953 人報考。整體趨勢顯示，人工智慧、資訊科技與系統整合能力仍是研究所報考的核心焦點。電機工程、資訊工程及人工智慧相關學程長期名列報名人數最多的熱門選項，也反映人工智慧與數位轉型浪潮下，產業對高階專業人才的高度需求。

成大表示，近年碩士班報考趨勢與校方積極推動跨域教學密切相關。其中，敏求智慧運算學院以智慧運算為核心，整合電機、資訊、人工智慧與資料科學，並進一步串聯人文、社會、管理及醫農等應用場域，培養學生跨領域合作、系統整合與創新實作能力。相關課程涵蓋雲端運算、邊緣運算與晶片運算，打造從軟體到硬體、從理論到實務的完整學習路徑，成為帶動相關系所報考熱度的重要關鍵。

