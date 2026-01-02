台師大管樂隊寒假巡演迎50週年 首度跨海赴澎湖

快訊

中央社／ 台北2日電

台灣師範大學管樂隊寒假巡迴公演今年邁入50週年，將首度前往澎湖縣演出，邀請民眾一同感受管樂的魅力，並在不同的城市間傳遞音樂熱情。

台師大今天發布新聞稿指出，1月19日到25日間，將前往桃園、雲林、台中、台南、澎湖等地演出7場，除了在后里裝甲兵部隊營區的場次不開放外，其餘都開放民眾自由入場或免費索票入場。

台師大音樂系教授葉樹涵表示，管樂隊成員來自各系，寒假巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，提供民眾欣賞精彩演出的機會。

管樂隊長汪資峻表示，成立於1950年的管樂隊，致力於推廣管樂文化，以多元曲風為特色。今年公演的曲目，涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，展現創意與音樂能量。

台師大管樂隊是校內歷史最悠久的學生社團之一，負責校內慶典的禮樂曲，每年除了固定在台灣巡演，也會到海外交流，參與國內外音樂競賽與文化活動。相關場次資訊可參考台灣師範大學網站。

