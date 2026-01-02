台師大管樂隊寒假巡演迎50週年 首度跨海赴澎湖
台灣師範大學管樂隊寒假巡迴公演今年邁入50週年，將首度前往澎湖縣演出，邀請民眾一同感受管樂的魅力，並在不同的城市間傳遞音樂熱情。
⭐2025總回顧
台師大今天發布新聞稿指出，1月19日到25日間，將前往桃園、雲林、台中、台南、澎湖等地演出7場，除了在后里裝甲兵部隊營區的場次不開放外，其餘都開放民眾自由入場或免費索票入場。
台師大音樂系教授葉樹涵表示，管樂隊成員來自各系，寒假巡演讓隊員能回到家鄉分享音樂、擔綱交流演出者，也拉近與各地校友的距離，提供民眾欣賞精彩演出的機會。
管樂隊長汪資峻表示，成立於1950年的管樂隊，致力於推廣管樂文化，以多元曲風為特色。今年公演的曲目，涵蓋古典、流行、爵士及電影配樂，展現創意與音樂能量。
台師大管樂隊是校內歷史最悠久的學生社團之一，負責校內慶典的禮樂曲，每年除了固定在台灣巡演，也會到海外交流，參與國內外音樂競賽與文化活動。相關場次資訊可參考台灣師範大學網站。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言