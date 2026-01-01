陪伴政大40年「今日書局」2025年底熄燈 師生不捨：青春記憶畫句點

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
今日書局於31日結束營業，政大師生同感不捨。擷自政大臉書粉專
陪伴國立政治大學師生長達40年的「今日書局」，於2025年12月31日正式結束營業。消息一出，引發政大校內外廣泛關注與不捨，不少校友與師生紛紛前往書局道別，為這間陪伴無數人走過求學歲月的小店留下最後回憶。

包括政大及其校友會臉書粉專指出，「今日書局」的故事可追溯至1984年。老闆孫永忠當年從彰化北上，騎著摩托車依地圖尋找落腳處，恰逢豪雨淹沒木柵與政大周邊，不少店家選擇頂讓，孫永忠因緣際會接下現址店面，並於1986年正式開業，自此在指南路二段陪伴政大人走過四十載春秋。

談及歇業原因，孫永忠幽默表示：「政大流行說屆齡退休65歲，那校內校外一視同仁。」他坦言，除了年紀漸長、下一代無意接手外，也希望趁著身體尚可，與家人一同旅行、完成多年來的心願。提到退休後計畫，他眼神中流露期待，表示希望能走訪台灣各地名勝，甚至帶著家人搭乘遊輪，展開人生下一段旅程。

歷經數十年變遷，木柵街景與校園周邊早已物換星移，但「今日書局」始終如同燈塔般矗立原地，成為學生臨時補買文具、趕報告、準備考試時的重要依靠。從紙本選課、學生證仍需人工查驗的年代，到如今行動支付與線上系統普及，書局默默見證一代又一代政大人的成長。

政大校友會也在社群平台分享書局倒數熄燈的現場景象。店內燈光依舊溫暖，書架仍在，只是多了整理與清倉的節奏。老闆娘在結帳時輕聲向顧客道謝：「謝謝政大的師生，照顧我們40年了。」短短一句話，讓不少在場校友瞬間紅了眼眶。

校友會指出，昨(31)日晚間9時開始，不少政大師生在現場陪伴今日書局最後的打烊日，為這段跨越四十年的情誼畫下句點。校方表示，結束並非全然感傷，而是記憶與情分的延續，感謝今日書局多年來全年無休地支持政大師生。

