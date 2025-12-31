快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

台大免費開放線上課程 150高中、1.5萬人次選課

中央社／ 台北31日電
台大於111學年起推動「線上課程高中推廣計畫」，每學期提供約13門免費的開放式課程供高中生選修。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台大於111學年起推動「線上課程高中推廣計畫」，每學期提供約13門免費的開放式課程供高中生選修。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台大於111學年起推動「線上課程高中推廣計畫」，每學期提供約13門免費的開放式課程供高中生選修，至今已有150校申請參與，累計選課人數達1.5萬人次。

⭐2025總回顧

為促進教學資源共享，並配合108課綱彈性學習課程，台大於109學年開始試辦線上課程高中推廣計畫，分享線上課程資源，提供高中生免費使用，讓自主學習課程有更多元選擇，希望高中生藉由提早修習大學課程，探索自我、發掘適合自己能力發展的領域，作為選填科系參考。

台灣大學校方今天告訴中央社記者，台大於109學年開始試辦，上學期先與師大附中、成功高中合作，下學期再加入新店高中；110學年則擴展到雙北市6所高中，並於111學年正式推動計畫，開放全國高中申請加入，每學期提供約13門台大開放式課程，提供高中生自主選修。

根據台大校方統計，計畫推動至今，共有150所高中申請加入，累計選課人數約1.5萬人次。

台大校方說明，教育部也於114學年起，委託台大辦理「高中生大學學科領域探索計畫」，並建置「台大開放式課程高中專區」網站（https://ocw.aca.ntu.edu.tw/high_school_zones），彙整並推薦超過百門課程對應大學18學群，協助高中生提早接觸大學課程並探索自身興趣與能力。

台大校方表示，由於「台大開放式課程高中專區」的課程更多元且不需申請，學生可直接至網頁觀課，提供更豐富的自主學習選擇，因此自114學年起，台大以推廣台大開放式課程高中專區，取代線上課程高中推廣計畫，希望透過更完善的平台與資源，持續支持高中生自主學習。

台大 自主學習 108課綱 教育部

延伸閱讀

2026寒假史上最長 12所大學放58到65天比暑假久！中國狂推低價交流團可能目的曝

政大教授陳儒修將赴愛沙尼亞授課 開講台灣電影

香港「高才通」合資格大學 2026年增至200間

馬斯克也關注台灣少子化 台大校長籲設置國家級人力資源委員會

相關新聞

台大免費開放線上課程 150高中、1.5萬人次選課

台大於111學年起推動「線上課程高中推廣計畫」，每學期提供約13門免費的開放式課程供高中生選修，至今已有150校申請參與...

實踐大學全球文化溝通課 前進英國沉浸式學習

為培養學生國際視野與跨文化溝通能力，實踐大學「全球文化與溝通」全英密集式課程，前往英國北愛爾蘭貝爾法斯特女王大學及牛津大...

六都僅台南、高雄無 成大學生爭取YouBike前30分鐘免費

目前六都僅台南、高雄YouBike未提供前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大，成大學生下午由議員陪同開記者會爭取比...

悲情城市、返校當教材 政大教授陳儒修赴愛沙尼亞講授台灣電影

教育部透過駐歐單位推動「台灣研究講座（Taiwan Studies Chair）」計畫，與歐洲多所大學合作，邀請台灣學者...

低收戶小孩能念到台大醫？陳志金曝自身經歷：感謝台灣仍能翻轉人生

「低收入戶保全的孩子，有可能念到台大醫學系嗎？」針對這樣的質疑，ICU醫師陳志金在臉書分享自己求學的經歷，證明出身並非決定一切，雖然這條路走來格外艱辛，但並不是不可能完成的事。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

政大教授陳儒修將赴愛沙尼亞授課 開講台灣電影

政治大學傳播學院教授陳儒修獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「台灣研究講座」，將於明年2月至6月在愛沙尼亞塔爾圖大學開設講座，成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。