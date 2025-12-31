台大免費開放線上課程 150高中、1.5萬人次選課

台大於111學年起推動「線上課程高中推廣計畫」，每學期提供約13門免費的開放式課程供高中生選修，至今已有150校申請參與，累計選課人數達1.5萬人次。

為促進教學資源共享，並配合108課綱彈性學習課程，台大於109學年開始試辦線上課程高中推廣計畫，分享線上課程資源，提供高中生免費使用，讓自主學習課程有更多元選擇，希望高中生藉由提早修習大學課程，探索自我、發掘適合自己能力發展的領域，作為選填科系參考。

台灣大學校方今天告訴中央社記者，台大於109學年開始試辦，上學期先與師大附中、成功高中合作，下學期再加入新店高中；110學年則擴展到雙北市6所高中，並於111學年正式推動計畫，開放全國高中申請加入，每學期提供約13門台大開放式課程，提供高中生自主選修。

根據台大校方統計，計畫推動至今，共有150所高中申請加入，累計選課人數約1.5萬人次。

台大校方說明，教育部也於114學年起，委託台大辦理「高中生大學學科領域探索計畫」，並建置「台大開放式課程高中專區」網站（https://ocw.aca.ntu.edu.tw/high_school_zones），彙整並推薦超過百門課程對應大學18學群，協助高中生提早接觸大學課程並探索自身興趣與能力。

台大校方表示，由於「台大開放式課程高中專區」的課程更多元且不需申請，學生可直接至網頁觀課，提供更豐富的自主學習選擇，因此自114學年起，台大以推廣台大開放式課程高中專區，取代線上課程高中推廣計畫，希望透過更完善的平台與資源，持續支持高中生自主學習。

商品推薦