六都僅台南、高雄無 成大學生爭取YouBike前30分鐘免費

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議蔡筱薇（左三）偕同成大學生代表與附近3里的里長召開記者會，爭取YouBike前30分鐘免費。記者吳淑玲／攝影
台南市議蔡筱薇（左三）偕同成大學生代表與附近3里的里長召開記者會，爭取YouBike前30分鐘免費。記者吳淑玲／攝影

目前六都僅台南、高雄YouBike未提供前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大，成大學生下午由議員陪同開記者會爭取比照多數六都做法，議員也建議讓鄰里長免費使用YouBike洽公；交通局說基於使用者付費原則，市府有多元優惠，可由學校申請市民認同卡可享半價優惠；另TPASS 299月票，涵蓋市區公車與YouBike前30分鐘免費。

台南市議員蔡筱薇表示，台南鐵路地下化後未來的綠園道，市府積極推動綠色運輸與步行、自行車友善環境，也符合台南推動低碳交通的長期目標；成大學生以腳踏車代步多，但每年廢棄腳踏車問題困擾里長，前30分鐘免費可提升使用率、培養通勤習慣，也解決廢棄車問題。

成大學生代表今天提出連署請願書給交通局表示，YouBike已成為學生與上班族的重要交通工具，若能提供YouBike前30分鐘免費，能提升公共自行車使用率、降低短程交通的碳排放量。

成大學生代表強調，目前全台多個縣市已提供YouBike前30分鐘免費，六都有台北市、新北市、台中市，桃園市更是前60分鐘免費，另非六都有新竹市、新竹縣、台中市、嘉義市，直轄市僅台南市、高雄市30分鐘內需付費，推動自行車交通的誘因明顯不足。

成大里長張歸樵、圍下里長石桂霖、大學里長黃荀武也說，市府若能提供YouBike前30分鐘免費，學生可減少購買自行車，減少大量廢棄腳踏車的亂象。

交通局副局長熊萬銀表示，市府推動公共自行車政策已有相當成果，目前全市已設置約630座站點，累計使用人次超過1150萬，成功大學周邊有20多處站點，密度是全市最高之一，市長指示明年持續擴增站點，預計再增加約200站。今年建置與補貼已支出約1億2千萬元，明年再擴充仍需約1億1千萬元。

熊萬銀說，市府在政策上仍以「使用者付費」為原則，建議可購買TPASS 299方案，涵蓋市區公車與YouBike前30分鐘免費；另市民卡騎乘YouBike2.0或2.0E皆享半價，大專院校可由學校名義向市府申請市民認同卡，可享半價。另明年也推新制，YouBike全車種全面納入「公共自行車傷害險」免費加保範圍，但未完成投保者將無法租借。

台南市議蔡筱薇（左）偕同成大學生代表爭取YouBike前30分鐘免費，交通局副局長熊萬銀順勢推銷TPASS299通勤月票，可享前30分鐘免費。記者吳淑玲／攝影。
台南市議蔡筱薇（左）偕同成大學生代表爭取YouBike前30分鐘免費，交通局副局長熊萬銀順勢推銷TPASS299通勤月票，可享前30分鐘免費。記者吳淑玲／攝影。
爭取YouBike前30分鐘免費，成大學生代表（中）將請願書送給台南市交通局副局長熊萬銀。記者吳淑玲／攝影
爭取YouBike前30分鐘免費，成大學生代表（中）將請願書送給台南市交通局副局長熊萬銀。記者吳淑玲／攝影

