六都僅台南、高雄無 成大學生爭取YouBike前30分鐘免費
目前六都僅台南、高雄YouBike未提供前30分鐘免費，影響主要使用的學生族群甚大，成大學生下午由議員陪同開記者會爭取比照多數六都做法，議員也建議讓鄰里長免費使用YouBike洽公；交通局說基於使用者付費原則，市府有多元優惠，可由學校申請市民認同卡可享半價優惠；另TPASS 299月票，涵蓋市區公車與YouBike前30分鐘免費。
⭐2025總回顧
台南市議員蔡筱薇表示，台南鐵路地下化後未來的綠園道，市府積極推動綠色運輸與步行、自行車友善環境，也符合台南推動低碳交通的長期目標；成大學生以腳踏車代步多，但每年廢棄腳踏車問題困擾里長，前30分鐘免費可提升使用率、培養通勤習慣，也解決廢棄車問題。
成大學生代表今天提出連署請願書給交通局表示，YouBike已成為學生與上班族的重要交通工具，若能提供YouBike前30分鐘免費，能提升公共自行車使用率、降低短程交通的碳排放量。
成大學生代表強調，目前全台多個縣市已提供YouBike前30分鐘免費，六都有台北市、新北市、台中市，桃園市更是前60分鐘免費，另非六都有新竹市、新竹縣、台中市、嘉義市，直轄市僅台南市、高雄市30分鐘內需付費，推動自行車交通的誘因明顯不足。
成大里長張歸樵、圍下里長石桂霖、大學里長黃荀武也說，市府若能提供YouBike前30分鐘免費，學生可減少購買自行車，減少大量廢棄腳踏車的亂象。
交通局副局長熊萬銀表示，市府推動公共自行車政策已有相當成果，目前全市已設置約630座站點，累計使用人次超過1150萬，成功大學周邊有20多處站點，密度是全市最高之一，市長指示明年持續擴增站點，預計再增加約200站。今年建置與補貼已支出約1億2千萬元，明年再擴充仍需約1億1千萬元。
熊萬銀說，市府在政策上仍以「使用者付費」為原則，建議可購買TPASS 299方案，涵蓋市區公車與YouBike前30分鐘免費；另市民卡騎乘YouBike2.0或2.0E皆享半價，大專院校可由學校名義向市府申請市民認同卡，可享半價。另明年也推新制，YouBike全車種全面納入「公共自行車傷害險」免費加保範圍，但未完成投保者將無法租借。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言