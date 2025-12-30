東吳巨資學院育AI數據人才 5成畢業生進資訊業

東吳大學今天表示，巨量資料管理學院透過課程進階架構與實務導向設計，協助學生縮短從學習到就業、轉職或升遷的摸索期，約5成畢業生於畢業1年內跨足資訊科技產業。

東吳大學發布新聞稿指出，東吳大學巨量資料管理學院深耕數據科學與管理決策的整合教育，致力培養能「理解數據、善用AI、解決真實問題」的人才，明年1月3日將舉辦「碩士班暨碩士在職專班線上招生說明會」（報名網址：https://forms.gle/bBqCJ5eS2jXZYLmF9）。

線上招生說明會將介紹巨資學院如何整合金融、醫療、管理與資訊技術等跨領域資源，打造兼顧理論深度與實務應用的課程模組，並分享不同背景學生在學習歷程與職涯發展上的實際成果，協助有志於AI與數據領域的學習者，找到最適合自己的進修路徑。

東吳大學提到，巨資學院透過清楚的課程進階架構與實務導向設計，協助學生有效縮短從學習到就業、轉職或升遷的摸索期；根據學院近年畢業生流向調查，約5成畢業生於畢業1年內跨足資訊科技相關產業，顯示數據與AI專業皆已成為高成長、高需求的職涯選項。

東吳大學表示，巨資學院碩士班以紮實的資料分析、機器學習與商業應用訓練為核心，適合應屆畢業生或欲系統化培養數據專長者，課程強調理論基礎、程式實作與專題研究並重；碩士在職專班專為在職人士量身打造，協助學員在不離開職場情況下，強化AI與數據驅動決策能力。

商品推薦