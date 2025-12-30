低收戶小孩能念到台大醫？陳志金曝自身經歷：感謝台灣仍能翻轉人生

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
ICU醫師陳志金在臉書分享自己求學的經歷，證明出身並非決定一切。台大校園示意圖。 聯合報系資料照
低收入戶保全的孩子，有可能念到台大醫學系嗎？」針對這樣的質疑，ICU醫師陳志金在臉書分享自己求學的經歷，證明出身並非決定一切，雖然這條路走來格外艱辛，但並非不可能完成的事。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

⭐2025總回顧

陳志金在臉書表示，近期看到網路上有人質疑「低收入戶的孩子有可能念到台大醫學系嗎？」，讓他想起自己的成長背景。他指出父親是一名油漆工人，只有小學學歷，母親從未接受過教育，只會寫自己的名字；而他畢業於台大醫學系，系上有135人，他第10名畢業，曾拿過3次書卷獎。

陳志金進一步提到，一路走來其實並不輕鬆，必須付出比別人更多的努力，並牢牢把握每一個機會。他感謝在求學過程中，遇到許多願意伸出援手的貴人，也感謝台灣仍保有能「翻轉人生」的可能性。他強調，條件不足不代表沒有希望，直言「過程一定辛苦，但絕不是不可能」，呼籲外界不要用過於狹隘的眼光去看世界。

貼文一出後，不少網友都表示「陳醫師勵志的過往值得學習」、「像你這樣成功之後，還會記得別人曾經對你的好，就跟那種質疑人的人是不同層級的」、「金句：祝福就好，不需要去懷疑別人」、「台灣還是一個很友善的環境，安全也給很多人機會」、「謝謝你一直在台灣，感謝你的付出」、「很勵志的成長經歷，對遇困境但有抱負志向的人而言，卻是人生難得的經歷，也因此更能從對方的立場同理他人的處境」。

此外，也有部分網友分享自身經驗，「我靠自己半工半讀拿雙碩士，過程被酸被念都挺過來，還存到買房基金」、「我也是來自低收入戶家庭，台大電機系畢業！」、「我爸當年也是香港貧苦的僑生，在台大文學院畢業了，他90歲了，仍然很懷緬在台灣、台大的日子」、「我爸媽都沒上過學不識字，也生了一個醫師兒子呢」。

台大 醫學系 陳志金 低收入戶

