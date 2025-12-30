解決學生借不到Youbike 高雄大學導入電輔微型調度車

高雄市有1471處Youbike租賃站，每月平均使用人次達180萬，其中高雄大學校園內9處租賃站，每月使用量超過4萬次，成為師生通勤上課的重要工具，但尖峰時段卻因需求過大，導致常有無車可借、無站可還，為強化調度效率，微笑單車公司導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。

高大校園面積達82.5公頃、地勢平坦，具備自行車友善環境條件，目前校內設置9處YouBike租借站、231柱停車柱，涵蓋校門口、教學區、宿舍區和行政動線，使YouBike成為師生日常通勤與課間移動的重要交通工具，每月平均使用量超過4萬次，但校園尖峰時段因借還需求明顯，師生曾抱怨宿舍區站位無車可借，騎車到教學區也無站可還。

高雄大學為此和微笑單車合作，將創新調度模式導入校園場域，使用YouBike電輔微型調度車，該款調度車採48V電力輔助系統，體積小、噪音低、機動性高，每次最多可載運7輛 YouBike，滿載續航力約36公里，能靈活穿梭校園動線，進行高頻率、小批量的即時調度。相較傳統大型調度車輛，電輔微型調度車具備低碳排、低噪音、不干擾行人動線等優勢。

微笑單車公司總經理何友仁表示，高雄大學校園場域具有站點密集、需求集中且調度距離短的特性，非常適合導入電輔微型調度車進行高頻率、小批量調度。相較傳統調度方式，新型工具不僅更省力、更安全，也能有效提升整體營運效率，高雄大學此次率先導入，為南部校園公共自行車調度模式樹立重要典範。

高市交通局副局長劉建邦指出，本次三方合作，今年12月起於高雄大學試行導入2輛電輔微型調度車，每日可增加約140輛次調度量，有助於提升熱門站點見車率與見位率，改善學生「借得到、還得了」的使用體驗。高雄大學總務長陳怡凱表示，電輔微型調度車可即時支援站點間補車與調節，有效提升見車率與見位率，相當符合校園實際需求。 微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影

