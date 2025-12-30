快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

解決學生借不到Youbike 高雄大學導入電輔微型調度車

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影

高雄市有1471處Youbike租賃站，每月平均使用人次達180萬，其中高雄大學校園內9處租賃站，每月使用量超過4萬次，成為師生通勤上課的重要工具，但尖峰時段卻因需求過大，導致常有無車可借、無站可還，為強化調度效率，微笑單車公司導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。

⭐2025總回顧

高大校園面積達82.5公頃、地勢平坦，具備自行車友善環境條件，目前校內設置9處YouBike租借站、231柱停車柱，涵蓋校門口、教學區、宿舍區和行政動線，使YouBike成為師生日常通勤與課間移動的重要交通工具，每月平均使用量超過4萬次，但校園尖峰時段因借還需求明顯，師生曾抱怨宿舍區站位無車可借，騎車到教學區也無站可還。

高雄大學為此和微笑單車合作，將創新調度模式導入校園場域，使用YouBike電輔微型調度車，該款調度車採48V電力輔助系統，體積小、噪音低、機動性高，每次最多可載運7輛 YouBike，滿載續航力約36公里，能靈活穿梭校園動線，進行高頻率、小批量的即時調度。相較傳統大型調度車輛，電輔微型調度車具備低碳排、低噪音、不干擾行人動線等優勢。

微笑單車公司總經理何友仁表示，高雄大學校園場域具有站點密集、需求集中且調度距離短的特性，非常適合導入電輔微型調度車進行高頻率、小批量調度。相較傳統調度方式，新型工具不僅更省力、更安全，也能有效提升整體營運效率，高雄大學此次率先導入，為南部校園公共自行車調度模式樹立重要典範。

高市交通局副局長劉建邦指出，本次三方合作，今年12月起於高雄大學試行導入2輛電輔微型調度車，每日可增加約140輛次調度量，有助於提升熱門站點見車率與見位率，改善學生「借得到、還得了」的使用體驗。高雄大學總務長陳怡凱表示，電輔微型調度車可即時支援站點間補車與調節，有效提升見車率與見位率，相當符合校園實際需求。

微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影
微笑單車公司在高雄大學導入「電輔微型調度車」，可一次載運7輛Youbike穿梭校園，加強小批量臨時調度，是繼台灣大學之後，全台第二所大學導入此調度措施。記者宋原彰／攝影

延伸閱讀

嘉義市YouBike明年元旦起投保才能租車 市府全額負擔保費

嘉市YouBike全車種強制投保新制 115年元旦上路

沒保不能借！YouBike強制投保公共自行車傷害險 明年元旦上路

台南YouBike明年新制！全面投保傷害險 租借前須完成加保

相關新聞

解決學生借不到Youbike 高雄大學導入電輔微型調度車

高雄市有1471處Youbike租賃站，每月平均使用人次達180萬，其中高雄大學校園內9處租賃站，每月使用量超過4萬次，...

政大教授陳儒修將赴愛沙尼亞授課 開講台灣電影

政治大學傳播學院教授陳儒修獲選擔任愛沙尼亞塔爾圖大學「台灣研究講座」，將於明年2月至6月在愛沙尼亞塔爾圖大學開設講座，成...

6大學新生註冊率沒過6成「淹水線」 護校占1/3

教育部昨公布一一四學年各大專校院新生註冊率，全台有十所大專校院註冊率達百分之百，但有六所大專校院未達六成「淹水線」，其中...

註冊率不佳 護校：護理師職場不友善 影響就讀意願

一一四學年各大專校院新生註冊率，六所學校跌破六成的「淹水線」，校方表示，難敵少子化衝擊、高等教育競爭加劇的結構性因素；敏...

大學新生註冊率慘！54碩博班掛零 台大1個 中央最多

教育部昨公布一一四學年各大專校院新生註冊率，今年全台公私立碩博班共有五十四個大專校院日間與在職碩博班註冊率掛零，其中頂大...

以學生心聲、就業評分！AppliedHE首發亞洲私立大學排名 這校居全台前3

新加坡教育評鑑機構AppliedHE公布首屆「AppliedHE公立與私立大學排名：全亞洲」，以學生反饋和就業成果做為評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。