大學新生註冊率慘／54碩博班掛零 台大1個 中央最多

聯合報／ 記者董俞佳李芯／台北報導

教育部昨公布一一四學年各大專校院新生註冊率，今年全台公私立碩博班共有五十四個大專校院日間與在職碩博班註冊率掛零，其中頂大十七個，台灣大學有一個，學制為博士班；中央大學八個為最多，清華大學、政治大學、成功大學、陽明交通大學等頂大也各有碩博班系所（組）零人註冊。

台灣大學表示，一一四學年註冊人數為零人的有物理治療學系博士班、綠色永續材料與精密元件博士學位學程。物治系博士班報名者兩人，經審查其學術背景或研究方向，與該系發展重點及培育目標尚有落差。基於維護教學與研究品質的考量，依既定標準未錄取新生。

台大說明，因負責系所教學研究方向改變，綠色永續材料與精密元件博士學位學程今年十月校務會議通過停招案，現僅為服務還在學的學生。

成功大學表示，統計所博士班去年核定錄取名額兩名、報考人數兩名，國企所一名、報考人數一名，統計所與國企所畢業生在資料科學領域、科技業、商業等領域皆極具競爭力，碩士班學生畢業後大多選擇進入業界發展，導致報考博士班的人數大幅減少。經招生委員會專業審慎評估後，未有申請者符合該所博士培育之整體學術要求，而未達最低錄取標準，因此未予錄取。

中央大學表示，一一四學年度無新生註冊之系所招生名額各一至二名，報考人數為零至二人，因報考人數不足或未達錄取標準，以致無人註冊。部分領域因產業薪資優渥，許多碩士畢業生選擇直接就業而非攻讀博士，部分領域則因市場需求相對有限，考生可能更傾向選擇跨領域或新興熱門領域博士班。博士教育為國家研究量能的基石，將持續強化跨域合作與產業連結，並積極培育研究人才，鞏固高階研究的發展動能。

