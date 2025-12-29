註冊率不佳 護校：護理師職場不友善 影響就讀意願
一一四學年各大專校院新生註冊率，六所學校跌破六成的「淹水線」，校方表示，難敵少子化衝擊、高等教育競爭加劇的結構性因素；敏惠、育英醫護管理專科學校則認為，護理師工作環境惡化、護理人員出走，也影響學生就讀意願。
⭐2025總回顧
真理大學表示，面對少子化與高等教育競爭加劇，已從招生結構、生源分布及學生就讀選擇等進行分析，持續推動系所特色深化、跨域課程及產學合作，強化辦學吸引力。近年同步拓展本地生與國際生的多元招生管道，國際生註冊率已達百分百，具一定成效。
南亞技術學院表示，受少子化影響，停招部分學制的班級數，也導致一一四學年度註冊率較往年低，除持續穩定招收大學儲備軍官訓練團學生與進修部學生，也積極招收境外學生，拓展生源。
「大環境因素，真的是非戰之罪。」敏惠醫專表示，近年來傳出職場環境不友善，不少護理師出走，影響學子就讀意願，加深招生難度。校長孫逸民說，其他科註冊率亮眼，甚至滿招，但護理科註冊率不到一半，因未將招生名額寄存，影響註冊率。
高雄育英醫護管理專科學校主任秘書王健任指出，學校以護理科為主，少子化加上護理環境不佳，招生數下滑，衝擊很大。未來將精進招生策略，並協助學生在就學期間即銜接臨床端，降低對就業環境的疑慮。
台鋼科技大學副校長蔡文彬表示，教育部現行的招生名額管控機制，讓學校面臨結構性困境，註冊率未達標準將被要求減招，但工程類系所卻不得減招，實際上工程領域招生不易、名額長期招不滿。國立台東專科學註冊率六校中最低，也是唯一一所公校。校方僅表示，以教育部公告為準。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃園、竹市私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言