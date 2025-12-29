註冊率不佳 護校：護理師職場不友善 影響就讀意願

一一四學年各大專校院新生註冊率，六所學校跌破六成的「淹水線」，校方表示，難敵少子化衝擊、高等教育競爭加劇的結構性因素；敏惠、育英醫護管理專科學校則認為，護理師工作環境惡化、護理人員出走，也影響學生就讀意願。

真理大學表示，面對少子化與高等教育競爭加劇，已從招生結構、生源分布及學生就讀選擇等進行分析，持續推動系所特色深化、跨域課程及產學合作，強化辦學吸引力。近年同步拓展本地生與國際生的多元招生管道，國際生註冊率已達百分百，具一定成效。

南亞技術學院表示，受少子化影響，停招部分學制的班級數，也導致一一四學年度註冊率較往年低，除持續穩定招收大學儲備軍官訓練團學生與進修部學生，也積極招收境外學生，拓展生源。

「大環境因素，真的是非戰之罪。」敏惠醫專表示，近年來傳出職場環境不友善，不少護理師出走，影響學子就讀意願，加深招生難度。校長孫逸民說，其他科註冊率亮眼，甚至滿招，但護理科註冊率不到一半，因未將招生名額寄存，影響註冊率。

高雄育英醫護管理專科學校主任秘書王健任指出，學校以護理科為主，少子化加上護理環境不佳，招生數下滑，衝擊很大。未來將精進招生策略，並協助學生在就學期間即銜接臨床端，降低對就業環境的疑慮。

台鋼科技大學副校長蔡文彬表示，教育部現行的招生名額管控機制，讓學校面臨結構性困境，註冊率未達標準將被要求減招，但工程類系所卻不得減招，實際上工程領域招生不易、名額長期招不滿。國立台東專科學註冊率六校中最低，也是唯一一所公校。校方僅表示，以教育部公告為準。

