6大學新生註冊率沒過6成「淹水線」 護校占1/3

聯合報／ 記者李芯／台北報導
一一四學年註冊率未滿六成的大專校院有六所，衛護類學校占兩所，校方感嘆，護理師工作環境惡化，也影響學生就讀意願。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
一一四學年註冊率未滿六成的大專校院有六所，衛護類學校占兩所，校方感嘆，護理師工作環境惡化，也影響學生就讀意願。圖為示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

教育部昨公布一一四學年各大專校院新生註冊率，全台有十所大專校院註冊率達百分之百，但有六所大專校院未達六成「淹水線」，其中二所是醫護管理專科學校，而註冊率在六成以上、七成以下學校中，也有近四成為護衛類學校，專家示警，這是國家護理人才錯誤政策的照妖鏡。

一一四學年大專校院註冊率未達六成「淹水線」的分別是，國立台東專科學校、私立真理大學、台鋼科技大學、南亞技術學院、敏惠醫護管理專科學校與育英醫護管理專科學校。

回顧歷年大專校院新生註冊率未滿六成的數量，去年有九校，一一一、一一二學年均為十九校，一一○學年七校、一○九學年為十二校，今年六校的數量是六年來最低。不過，國立台東專科學校、真理大學已連續三年未滿六成。

私校工會理事長吳忠春指出，近兩年註冊率情況有所改善，主要原因是少子化下，私立學校評估無法恢復到過往的招生人數，因此減少招生人數，以提高註冊率。

另外，本學年有兩所護理學校註冊率跌破六成，吳忠春表示，從去年跟今年來看，報考護理系的學生人數明顯減少，可能與新聞報導醫護工作人手不足、工時長、責任重等問題有關，所有護理系學校招生都比以往差很多，未來缺額可能更多。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉指出，今年註冊率未滿六成的大專校院有六所，衛護類學校占兩所；註冊率六成以上、未滿七成的學校共十六所，衛護類就占了六所，這樣的結果可說是國家護理人才錯誤政策的照妖鏡。

魏佳卉分析，目前衛護人才荒的源頭，來自人才引導分流資源錯置。長期以來，護理人才超過九成來自科大、專科的養成，自從技高取消護理科，統測衛護類沒有直接對接的生源，導致衛護類技專招生困難。

而近年鬧護理荒，教育政策非但沒有引導學生透過適合升學管道進入醫院職場，反在普大增設護理系，畢業生投入就業比例低，造成惡性循環。

