以學生心聲、就業評分！ppliedHE首發亞洲私立大學排名 這校居全台前3
新加坡教育評鑑機構AppliedHE公布首屆「AppliedHE公立與私立大學排名：全亞洲」，以學生反饋和就業成果做為評估核心。台灣共有23所大學上榜，其中，亞洲大學居亞洲私立大學第63名，名列全台前3名，再次展現其在教學品質、學生滿意度及就業力導向的卓越表現。
⭐2025總回顧
此次排名涵蓋41國、近500校，該排名以學生反饋、就業成果及校園學習體驗為核心，提供亞洲高等教育更貼近學生需求的評比視角，這是首次針對亞洲的公私立大學排名。
校方表示，亞洲大學致力於提供多元化學習資源，包括海外交換、雙聯學位、國際實習及產學專案，幫助學生將學術知識與實務技能緊密結合，培養跨文化視野與職場能力。此次排名肯定了亞大對學生學習與未來就業的重視，也彰顯學校在亞洲高等教育領域的國際能見度。
亞大積極導入國際級專業證照訓練，開設NVIDIA AI國際證照班一年多來，累計學生取得 NVIDIA 國際AI證照突破100張，為全國大專院校第一；此外，亞大與 Amazon Web Services 設立的「雲創學院」已有113人取得AWS證照，展現可被產業採認的AI實力。
另外，亞洲大學長期維持亮眼的國家考試通過率。聽語系的聽力師與語言治療師國考通過率百分百，且前十名占半數；職能治療學系亦曾奪下國考榜首，畢業校友順利銜接專業職場，展現高度實務能力與社會信任度。
亞洲大學指出，學校將持續優化課程設計與實務平台，並加強與國際院校與產業的合作，讓學生在校期間就能累積實戰經驗與國際競爭力，為未來進入全球職場打下堅實基礎。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言