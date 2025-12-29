以學生心聲、就業評分！ppliedHE首發亞洲私立大學排名 這校居全台前3

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞洲大學。記者趙容萱／攝影
新加坡教育評鑑機構AppliedHE公布首屆「AppliedHE公立與私立大學排名：全亞洲」，以學生反饋和就業成果做為評估核心。台灣共有23所大學上榜，其中，亞洲大學居亞洲私立大學第63名，名列全台前3名，再次展現其在教學品質、學生滿意度及就業力導向的卓越表現。

⭐2025總回顧

此次排名涵蓋41國、近500校，該排名以學生反饋、就業成果及校園學習體驗為核心，提供亞洲高等教育更貼近學生需求的評比視角，這是首次針對亞洲的公私立大學排名。

校方表示，亞洲大學致力於提供多元化學習資源，包括海外交換、雙聯學位、國際實習及產學專案，幫助學生將學術知識與實務技能緊密結合，培養跨文化視野與職場能力。此次排名肯定了亞大對學生學習與未來就業的重視，也彰顯學校在亞洲高等教育領域的國際能見度。

亞大積極導入國際級專業證照訓練，開設NVIDIA AI國際證照班一年多來，累計學生取得 NVIDIA 國際AI證照突破100張，為全國大專院校第一；此外，亞大與 Amazon Web Services 設立的「雲創學院」已有113人取得AWS證照，展現可被產業採認的AI實力。

另外，亞洲大學長期維持亮眼的國家考試通過率。聽語系的聽力師與語言治療師國考通過率百分百，且前十名占半數；職能治療學系亦曾奪下國考榜首，畢業校友順利銜接專業職場，展現高度實務能力與社會信任度。

亞洲大學指出，學校將持續優化課程設計與實務平台，並加強與國際院校與產業的合作，讓學生在校期間就能累積實戰經驗與國際競爭力，為未來進入全球職場打下堅實基礎。

AppliedHE公布大學排名，亞洲大學名列全台私立大學前3名。圖／亞洲大學提供
AppliedHE公布大學排名，亞洲大學名列全台私立大學前3名。圖／亞洲大學提供

