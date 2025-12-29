快訊

東吳大學推AI法創黑客松 法律條文轉化應用雛形

中央社／ 台北29日電
東吳大學人本AI研究中心、東吳人工智慧應用社、台灣法學基金會主辦2025 NextWave AI法創黑客松，全台10所大專的23組團隊參加，15組團隊入圍決賽。圖／東吳提供（中央社）
東吳大學人本AI研究中心、東吳人工智慧應用社、台灣法學基金會主辦2025 NextWave AI法創黑客松，全台10所大專的23組團隊參加，15組團隊入圍決賽。圖／東吳提供（中央社）

東吳大學舉辦AI法創黑客松，吸引23組大專團隊報名，活動引導學生運用低程式門檻平台，將抽象的法律條文轉化為AI應用雛形，打破「只有工程師能寫程式」的迷思。

⭐2025總回顧

東吳大學今天發布新聞稿表示，東吳大學人本AI研究中心、東吳人工智慧應用社、台灣法學基金會共同主辦「2025 NextWave AI法創黑客松」，全台10所大專的23組團隊參加，15組團隊入圍決賽。

參賽團隊成員背景不僅限於法律與資訊，還跨足醫務管理、土地資源、軟體工程、智慧製造及國防科學等，參賽者透過實作中運用AI技術，將抽象的法律條文轉化為直觀的AI應用雛形，從使用者角度出發，打造AI技術的創新應用。

台灣法學基金會執行長錢世傑說明，法律科技的精髓在於賦能，學生能運用AI工具解決實務問題，正展現台灣法學教育邁向數位轉型與跨域整合的領先實力。

東吳大學表示，黑客松活動的一大亮點，在於引導學生運用低程式門檻平台進行原型實作，這項創舉打破「只有工程師能寫程式」的迷思，讓法律、設計等系學生也能在短時間內，將對法律服務流程的痛點觀察，轉化為可實際操作的AI解決方案，實踐「法律可近性」的核心目標。

東吳大學人本AI研究中心主任朱蕙君提到，本次黑客松的核心在於「人本」，參賽團隊針對法律可近性與服務效率提出多元解決方案，例如AI法律諮詢助理、自動化合約檢索、針對特定領域的法律流程優化工具等，展現的不是單一專業，而是跨領域的化學反應。

