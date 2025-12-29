世新大學新生註冊率97.74％ 雙北私校第一

教育部今公布114學年度大專校院新生註冊率，世新大學發布新聞稿指出，該校以97.74％的註冊率穩居雙北私校第一，北北基地區與台灣大學、陽明交通大學位列前三，充分展現辦學特色與教育實力。

世新大學校長陳清河表示，世新秉持「數位傳播貫穿各學門，數據智能結合各專業」的辦學理念，從創新課程設計到硬體設施的完善，始終以學生需求為核心。他指出，世新大學致力於培養學生兼具理論與實務能力，藉由國際級的設備與多元跨域的教學模式，讓學生在學期間即能掌握產業所需技能。

世新大學指出，近年校方與國際知名學府如SEG瑞士教育集團、英國薩塞克斯大學及倫敦大學皇家霍洛威學院等合作，推動學術與實務並行的教育模式，讓學生把握全球化學術環境，從中掌握產業脈動。

此外，世新大學提及，由世新師生與校友攜手打造多部影視作品，如才藝選秀節目「戲戲品味」、戀愛實境節目「戀愛，重修中」等，均展現了世新在影視製作領域的實力。同時，世新學生在大專院校模擬交易競賽、TVBS華文永續報導獎、曾虛白新聞獎、吳舜文新聞獎、PeoPo公民新聞獎等全國指標性比賽中屢創佳績。

世新大學表示，學校致力於以培育具即戰力的優秀人才為核心，持續深化產學合作，緊扣國際發展趨勢，優化學習環境與課程設計，提升學生的專業能力與就業競爭力。秉持精緻教育理念，世新不斷探索創新可能，透過永續校園的落實與前瞻性的教育規劃，為學生打造一個與時俱進且值得信賴的學術殿堂。

商品推薦