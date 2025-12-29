新生註冊率僅50.5%未達「淹水線」 南亞技術學院回應了
教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率，其中有6所大專校院未達六成「淹水線」，數量是6年來最低。其中桃園市中壢區南亞技術學院註冊率僅50.51%，校方表示除受大環境少子化影響外，主要是配合校務整體發展，停招部分學制的班級數所致。
教育部公布，今年仍有6所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，分別為國立台東專科學校（31.75％）、真理大學（59.41％）、台鋼學校財團法人台鋼科技大學（58.88％）、南亞科技學校財團法人南亞技術學院（50.51％）、敏惠醫護管理專科學校（53.47％）、育英醫護管理專科學校（50.41％）。
南亞技術學院表示，114學年度註冊率較往年低，除少子化影響外，主要是配合校務整體發展，停招部分學制的班級數所致。校方除持續穩定招收ROTC學生與進修部學生外；同時國際合作處、華語教學中心積極招收境外學生，拓展生源，以提升註冊率，已初具成效。115學年度亦將招收國際專修部學生，在學校學習華語取得資格後，轉入校內日間部四技就讀。學校在董事會全力支持、全體教職員同心齊力下，註冊率必定會穩定成長，永續經營。
