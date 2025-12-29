快訊

58天寒假來了！ 中山大學推彈性課程鋪出國際學習新路

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
114學年度起，國立中山大學全面實施16周新制，學生將迎來首個長達58天寒假。圖／中山大學提供
國立中山大學實施學期16周新制，首度迎來長達58天寒假，不僅刷新校史紀錄，也為高等教育重塑寒假多元學習模式。教務處指出，寒假將推出彈性課程，學生可自主學習並修得微學分，各系所已逐步將部分課程移至寒暑假開設，尤其聚焦實作與國際交流導向，規畫7門實體課程涵蓋人文、藝術與醫學科技，提供超過200個修課名額。

⭐2025總回顧

首度推出線上微學分課程，從基礎理工到英語溝通，學生可依自身進度彈性修課、累積學分，更重要的是，這些課程對外開放，讓一所大學的學習資源，成為跨校共享平台，回應高教體系對彈性與開放的期待。

社會系原民知識與實作課程與日本高知大學攜手合作，寒假期間雙方師生將走入台灣原住民族部落，進行實地研究與文化交流，讓國際化不再只是交換名額，而是深度的共同學習經驗，除實體課程，也將長假視為推動數位學習的試驗場。

國際學習同樣納入寒假藍圖，中山大學為GHEA21（原 OSUN）全台唯一會員校，學生可於寒假期間修習國際線上永續課程，並申請抵免通識學分，學習場域不再受限於校園，而是隨著時間拉長，自然延伸至全球。

在雙語與國際移動力布局上，目前全英語授課（EMI）比例已達 32%寒假期間，將有109名學生前往歐美與新加坡，直接銜接國外大學春季班課程，實現跨學期、跨國界的學習節奏。

同時，也有學生透過教育部EMI 免試托福試辦計畫，赴美進行短期交流，未來更有機會免托福銜接學位，學習更彈性，也更貼近全球脈動，為台灣學生打開更多國際升學路徑。

114學年度起，國立中山大學全面實施16周新制，學生將迎來首個長達58天寒假。圖／中山大學提供
寒假 英語 中山大學

