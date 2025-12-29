快訊

嘉南藥理大學反毒社團推18年成標竿 南台科大來取經

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大30名反毒志工到嘉南大學取經，辦跨校反毒教育交流。圖／嘉大提供
南台科大30名反毒志工到嘉南大學取經，辦跨校反毒教育交流。圖／嘉大提供

校園吸毒問題仍無法消除，嘉南藥理大學學生反毒社團「紫錐花反毒社」成立18年，目前有社員45人，不像有些學校相關社團常招不到人。今天南台科大30名反毒志工來取經，辦跨校反毒教育交流。希望社團合作以創新桌遊互動學習，加深對毒品危害認知重視，展現校園反毒教育扎根具體成果。

嘉南大學表示，校方藥理專長出身、長期致力推動校園反毒防制，已連9年共15次獲教育部「大專院校推動防制學生藥物濫用業務績優學校」殊榮。除校內完善藥物濫用防制教育推動與宣導，更定期深入社區及國中小學辦反毒宣導，成果深獲肯定，成為大專校院反毒教育標竿，因此昂南台科大反毒志工社團特地前來觀摩交流與學習。

今天兩校反毒志工社員共同參與反毒知能講座、主題桌遊體驗課程，講座內容結合專題講解與實務案例分析，藉情境模擬與策略互動，引導參與學生在輕鬆氛圍學習正確防毒觀念與應對方式，協助學生深入了解新興毒品樣態、施用風險及防範策略，強化辨識與拒絕毒品能力，提升學習興趣並深化反毒知識記憶。

嘉大軍訓室主任上校李柏宏表示，面對新興毒品型態不斷轉變，校園教育須持續創新跨域合作，培養學生正確價值觀與自我保護能力。南台科大要在反毒精益求精、主動來交流反毒知能及桌遊設計。嘉藥將持續推動跨校交流與合作，建立長期反毒教育夥伴，結合大學生創意與教育實踐，擴大反毒宣導效益，共同守護安全、健康無毒校園環境。

南台科大30名反毒志工到嘉南大學取經，辦跨校反毒教育交流。圖／嘉大提供
南台科大30名反毒志工到嘉南大學取經，辦跨校反毒教育交流。圖／嘉大提供
「紫錐花反毒社」到國小、社區推廣宣導反毒。圖／學生提供
「紫錐花反毒社」到國小、社區推廣宣導反毒。圖／學生提供
學生在校內舉辦「反毒機器人競賽」及「機智拒毒生活」展覽。圖／學生提供
學生在校內舉辦「反毒機器人競賽」及「機智拒毒生活」展覽。圖／學生提供
南台科大30名反毒志工到嘉南大學取經，辦跨校反毒教育交流。圖／嘉大提供
南台科大30名反毒志工到嘉南大學取經，辦跨校反毒教育交流。圖／嘉大提供
南台科大30名反毒志工到嘉南大學取經，辦跨校反毒教育交流。圖／嘉大提供
南台科大30名反毒志工到嘉南大學取經，辦跨校反毒教育交流。圖／嘉大提供

反毒 新興毒品 校園

