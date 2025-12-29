54個公立大專院校碩博班註冊率掛零 台大1個、中央最多
教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率，全台公私立碩博班共有54個大專校院日間與在職碩博班註冊率掛零，其中頂大17個掛零，包含台灣大學有1個，學制為博士班；中央大學8個為最多。清華大學、政治大學、成功大學、陽明交通大學等頂大也都各有碩博班系所（組）0人註冊。
頂大17個碩博班註冊率掛零，中央大學8個包括產業經濟研究所博士班、應用地質研究所博士班、天文研究所博士班、化學工程與材料工程學系工學博士班、能源工程研究所博士班、電機工程學系產業博士班、通訊工程學系博士班、機械工程學系工學博士班。
其他頂大部分，台大為物理治療學系博士班；清華大學是量子科技暨尖端材料博士學位學程；成大2個分別是國際企業研究所博士班、統計學博士班。陽明交通大學3個分別是亞際文化研究國際碩士學位學程、臨床醫學研究所在職碩士班、轉譯醫學博士學位學程；政大2個分別是斯拉夫語文學系碩士班、社會學系博士班。
教育部表示，「大專校院校務資訊公開平台」網站提供「學生類」、「教職類」、「研究類」、「校務類」及「財務類」5大公開資訊，其中「學生類」收錄學校在籍學生人數、畢業生數、境外生數、註冊率等項目。
