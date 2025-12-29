快訊

運氣爆棚？桃園市「周周抽」1萬與5萬同一人引質疑 經發局：得主符合規範

出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

雙城落幕中共就大規模圍台 蔣萬安嚴厲譴責並喊話賴總統「為政者要克制」

114學年大專校院註冊率 6校未達六成「淹水線」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率。本報資料照片
教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率。本報資料照片

教育部今公布114學年各大專校院新生註冊率，共10所大專校院註冊率百分之百，另有6所大專校院未達六成「淹水線」，數量是6年來最低。全台註冊率最低的學校為國立台東專科學校，註冊率僅31.75％。

根據教育部大專校院校務資訊公開平台最新資料，114學年全台有10所大專校院註冊率達100%，包含國立清華大學、國立成功大學、國立陽明交通大學、國立中央大學、國立台灣科技大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、一貫道崇德學院、唯心聖教學院、福智學校財團法人福智佛教學院、明志科技大學，去除宗教學校後有7所。

然而，今年仍有6所大專校院註冊率未達六成「淹水線」，國立學校有國立台東專科學校（31.75％）。私立大學則包括真理大學（59.41％）；私立技專校院有台鋼學校財團法人台鋼科技大學（58.88％）、南亞科技學校財團法人南亞技術學院（50.51％）、敏惠醫護管理專科學校（53.47％）、育英醫護管理專科學校（50.41％）。

另外，六成以上未達七成者共有16所，慈惠醫護管理專科學校、樹德科技大學、光宇學校財團法人元培醫事科技大學、仁德醫護管理專科學校、修平學校財團法人修平科技大學、中華福音神學研究學院、國立澎湖科技大學、中華學校財團法人中華科技大學、吳鳳科技大學、嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學、醒吾學校財團法人醒吾科技大學、台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學、城市學校財團法人臺北城市科技大學、德育學校財團法人德育護理健康學院、學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院、崇仁醫護管理專科學校。

根據統計，去年（113學年）有9校註冊率未滿六成，112、111學年均為19校，110學年7校、109學年為12校，其中國立台東專科學校、真理大學已連續3年入榜。

