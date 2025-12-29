北榮大師講堂！大學導師開車探病改變梁賡義一生 談全人教育最深影響

台北榮總每個月都會邀請一位社會知名人士，依不同主題演講，稱為「大師講堂」，院內人員都可以參加，在工作之餘，也能吸收新知。本月北榮「大師講堂」邀請國衛院前院長、逢甲大學春雨講座教授梁賡義主講「高等教育可以不一樣」，他結合其過往掌理陽明大學的豐富實務經驗，以及新冠疫情下的社會觀察，分享對高等教育未來方向的深刻思考。

15年前梁賡義自美國退休返國，談及致力高等教育，認為「全人教育」是最重要的一環。他說，「許多人問我，要不要唸大學？這是價值觀的問題。」以德國教育為例，德國的中學教育多鼓勵學生在暑假時到各地學習了解自己的興趣，因此不到三成的高中畢業生就讀大學，但台灣的畢業生好像都要念大學。

而高等教育是繼國中、高中後的第三級教育，包括大學、研究所。他多年觀察發現，由於國內大學校數眾多，且重視排名，反而造成資源稀釋、質量失衡，忽略了高等教育的本質。梁賡義指出，於民國38年時，擔任教育部長的梅貽琦曾說，大學的使命是「研究學術、造就人才」。

現在高等教育為強調專業，卻與人文素養脫節，梁賡義認為，更重要的應須納入全人教育的概念，並尋求專業訓練及人文素養同等重要。他以自己在1990年接觸思覺失調症領域時，將針對統計投入研究，但他對該領域不熟悉，因此花時間研究發現，思覺失調症與個人、家庭、社會有關，必須同時重視，不能偏廢。

梁賡義也說，頂尖學府與企業在選才時，真正看重的從來不只是成績，而是一個人的成熟度、溝通能力與願意學習態度。因此，全人教育是經過培養，產生以人為本的人格薰陶，以培養獨立思考、價值判斷、人文關懷的教育。

梁賡義在陽明大學服務時推動全人教育，首先是開設通識課程，拓展學生的視野，培養一個人內在與外在的平衡；其次透過導師輔導，讓老師、學生成為摯友，第三經心理諮商服務，達到預防的思維，而社團服務可以培養學生的領導能力，人文思學講堂以培養人文素養等。

在課程設計上，梁賡義主張「正式專業課程」與「人文通識教育」雙軌並進。透過小班制討論、大師對話，協助醫學生跨越專業疆界，培養跨域鑑賞力與批判思考；同時也以嚴謹的數理訓練，奠定分析與解決問題的邏輯基礎。

其中，梁賡義對導師輔導，讓老師、學生成為摯友特別有感情。他說，在清華大學就讀大三時，有次感冒了，後來證實是感染A型肝炎，因此決定回家休養，但他當時的導師徐道寧特地從新竹開車到他家，向他的父母說，如果他再不回學校就會被退學，若要休養可以住到老師家，就近上學。

梁賡義說，雖然後來沒有住進老師家，但如果不是老師來看他，他可能會走上不同的道路，由此可見，導師對學生的影響十分重要。

梁賡義演講時特別提到，校園生活也是教育的一部分，無論是校園美化、資源回收，或社團參與，都是培養責任感與領導力的重要場域。價值教育不必高談闊論，而是要自然融入日常，讓生活成為最好的課堂。

回顧新冠肺炎疫情，梁賡義形容那是一場「全球文明的期末考」，疫情放大了家庭壓力與社交孤立，也提醒我們，科技雖能提升效率，卻無法取代人與人之間真實而深度的互動。因學校作為重要的「社交場域」，其價值不可被遠距工具完全取代；心理健康與人格養成，仍深深扎根於真實的人際連結之中。

梁賡義最後說，高等教育的核心，從來不只是知識的堆疊，而是培養成熟、具責任感的人才。唯有將專業訓練與人文關懷並重，大學才能在快速變動的時代中，持續孕育兼具能力與溫度的未來世代。

