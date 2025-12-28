靜宜資訊學院畢業專題成果展 AI引領85組作品產業界肯定

靜宜大學資訊學院第21屆的畢業專題成果展登場，展出85組學生團隊成果，涵蓋「數位內容與互動遊戲類」、「人工智慧與系統整合類」、「物聯網與 APP 應用類」及「資訊應用與創新服務類」等四大主題領域，展現靜宜在跨域整合與科技創新上的能量，獲得產業界高度肯定。

靜宜資訊學院院長劉國有表示，學院自創院以來秉持「以AI為本、創新為用」使命，致力培育兼具技術研發、跨域應用與社會關懷能力的科技專才。目前大學部設有資訊工程學系、國際資訊學士學位學程、資訊管理學系、人工智慧應用學系、晶片設計學士學位學程及資料科學暨大數據分析應用學系，提供完整的人才養成與教育布局。

劉國有指出，今年全球AI技術快速推動產業變革，參展作品從情緒辨識、醫療影像偵測、沉浸互動到物聯網智慧控制等方向皆有展現，逾半數應用AI技術；反映靜宜在AI教育深耕與人才培育上的具體成果。

為協助學生提早接軌市場趨勢，此屆成果展邀產業專家擔任評審，以實務角度提供建議，成為學生鏈結職場與產業的重要舞台。今年競賽評選出四件「學院獎」作品，呈現沉浸式互動敘事、特殊教育情緒輔助、醫療影像 AI 判讀與教育遊戲化應用等多元方向。

今年受矚目的作品「綠色奇境」，以沉浸式投影搭配心理療癒敘事為核心，結合 Leap Motion、Kinect、觸碰與紅外線等多重感測模組，打造電子繪本互動體驗；並透過 AR 延伸劇情，使科技介面走出螢幕、延伸至現實世界。作品呈現跨域整合、藝術敘事、情感撫慰與沉浸式體驗等多重特色。

另一項作品「星星像應：自閉症兒童AI互動情緒辨識訓練輔助系統」展現科技的社會溫度。團隊以情緒辨識演算法結合互動式訓練設計，協助自閉症兒童在安全、低壓的情境中練習辨識與回應情緒，回應特殊教育需求，也呈現 AI 技術在療育及教育場域的延伸應用。

「基於深度學習技術的梅毒螺旋體抗體檢測影像分析系統」展現AI在醫療領域的應用潛力。團隊運用深度學習模型進行影像判讀，可協助提升臨床檢測效率與準確度、減輕醫護人員負擔，是具高度技術含量並展現臨床應用價值的作品。

獲得「學院獎」肯定的作品《瑪利亞園丁養成記》，以遊戲為媒介傳遞永續觀念，透過角色養成、任務挑戰與回饋互動，引導孩子在寓教於樂的情境中建立生態照護意識，是兼具教育性與創意性的作品亮點。

產業評審回饋指出，靜宜學生具備系統整合與程式開發能力，團隊合作、簡報呈現與用戶思維很成熟，多件作品具有市場延伸與應用潛力，企業期待未來持續深化與學院合作。 企業與業界代表於展場與學生交流意見，提供回饋讓作品更貼近市場需求。圖／靜宜大學提供 靜宜資訊學院畢業專題成果展登場，AI引領85組作品，獲產業界高度肯定。圖／靜宜大學提供 靜宜資訊學院學生展示自行開發的系統、模型或操作介面，體現科技教育的實作能量與研發成果。圖／靜宜大學提供

