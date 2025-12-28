聽新聞
0:00 / 0:00

語言模型、人機互動 語言所「又文又理」卡位AI熱潮

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
頂大語言學研究所報考人數近五年呈現緩步上升趨勢，學生多來自於外文、中文，甚至也有資工背景學生修讀。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片
頂大語言學研究所報考人數近五年呈現緩步上升趨勢，學生多來自於外文、中文，甚至也有資工背景學生修讀。示意圖，非新聞當事人。圖／聯合報系資料照片

純語文類研究所近年報考人數逐年下降，重視語言結構、邏輯、資料分析的語言學研究所，報考人數近年則緩步上升。學界分析，語言本身是一門能結構化的科學，如人機互動等都牽涉語言的結構與變異，讓語言學在ＡＩ浪潮中被看見價值。

⭐2025總回顧

近年語言學研究所學生多來自於外文、中文，甚至也有資工背景學生修讀。以台大為例，語言學碩士班近五年報名則呈現穩定上漲趨勢，計卅二人報考。陽明交大語言學碩士班近年也都能穩定滿招。

台大表示，語言學與心智科學、認知科學、人工智慧與語言科技具高度關聯，吸引來自外文、中文、心理、哲學等人社領域學生，也有理工背景學生是對資料分析、計算方法、語言科技感興趣而投入。

陽明交大外文系系主任盧郁安表示，語言學本身是一門結構化的科學，科技關注發展大型語言模型、人機互動等背後，都牽涉到語言的結構與變異，以及可能產生的偏見，都是語言學長期關注的議題。

語言模型

延伸閱讀

馬斯克也關注台灣少子化 台大校長籲設置國家級人力資源委員會

熱木星如何遷移軌道？ 圓化時間揭新線索

向現實妥協？Mazda認為取消實體按鈕才能專注駕駛！

負責人涉體罰…新竹5園所遭撤照！議員爆「拿剪刀戳童嘴」離譜行徑挺市府

相關新聞

台大外文所筆試報考剩個位數 連5年下滑

純語文類研究所報名人數逐年下滑，其中台大外文所筆試報名人數，一路從一一一學年廿九人，到一一五學年僅剩九人，政大英國語文學...

語言模型、人機互動 語言所「又文又理」卡位AI熱潮

純語文類研究所近年報考人數逐年下降，重視語言結構、邏輯、資料分析的語言學研究所，報考人數近年則緩步上升。學界分析，語言本...

非文非理！AI時代「語言所」招生殺出重圍 近五年呈上升趨勢

頂大語言學研究所報考人數近五年呈現緩步上升趨勢。學界分析，近年語言學研究所學生多來自於外文、中文，甚至也有資工背景學生修...

頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

大專校院近日公告碩士班甄試、筆試報考人數，龍頭台大外文所於甄試階段計26人報名，但筆試報名人數近五年來呈下降趨勢，從11...

台大學生自主研發賽車「Epsilon 6」 校內展演引圍觀 校長也稱讚

由台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車「Epsilon 6」動態展演。Epsilon 6投入逾400...

把教室送上平流層！成大學生1.5U立方衛星搭「探空氣球」升空

成功大學太空系統工程研究所上午在校園完成年度探空氣球釋放任務，亮點是自主開發研製的「1.5U教學立方衛星（CubeSat...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。