非文非理！AI時代「語言所」招生殺出重圍 近五年呈上升趨勢

頂大語言學研究所報考人數近五年呈現緩步上升趨勢。學界分析，近年語言學研究所學生多來自於外文、中文，甚至也有資工背景學生修讀，在於語言本身是一門能結構化的科學，如人機互動等背後都牽涉語言的結構與變異，在AI浪潮中讓語言學被各界看見。

陽明交大外文系系主任盧郁安表示，語言學本身是一門結構化的科學，以中文而言，其結構化知識長久以來見於中文系的聲韻、文字學中，而現在科技關注發展大型語言模型、人機互動等，背後牽涉到語言的結構與變異，以及可能產生的偏見，都是語言學長期關注的議題。

盧郁安指出，語言學長久以來被認為是「不文不理」，正因如此，AI浪朝下語言學反而不可取代，甚至讓該門學問始讓外界看見，也吸引到不少原大學時就讀外文、中文等相關語言領域學生報考，也有資工、生科背景等學生加入。

盧郁安也說，陽明交大近年也提供語言學與人工智能學分學程，人文、外文領域能對接當代社會發展，而人文學科也有責任回應當代社會的需求。

以台大為例，其115學年外文、日文等碩士班報考人數降至個位數，但語言學碩士班近五年報名則呈上漲趨勢，計32人報考。盧郁安也說，以陽明交大為例，語言學碩士班近年都能穩定滿招。

台大則表示，語言學連結人文的文本與意義探究、社會科學的行為與制度脈絡，以及理工領域的形式化分析和建模方法，又台灣目前未普遍設置語言學學士班，讓研究所成為匯聚不同學術背景學生的平台。

台大也認為，語言學與心智科學、認知科學、人工智慧與語言科技具高度關聯，吸引來自外文、中文、心理、哲學等人社領域學生，也有理工背景學生是對資料分析、計算方法、語言科技感興趣而投入。

