頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

大專校院近日公告碩士班甄試、筆試報考人數，龍頭台大外文所於甄試階段計26人報名，但筆試報名人數近五年來呈下降趨勢，從111學年29人至115學年減為9人；日文系研究所筆試報名人數，也從近年的雙位數減至7人。台大表示，人文領域學生容易跨至其他研究所就讀；但學界也評析，不少頂大外文系有強烈的學術色彩，容易忽略學術可能只是少數人的生涯規劃。

以人文社會學科為主的政大統計也指出，115碩班甄試階段英文系兩個組報名人數為13與12人，日文與韓文系研究所報名人數個別為9人。

台大教務長王泓仁則表示，考試人數下降反映報考管道的移轉，又語言與人文領域升學路徑多元，學生未必集中報考單一研究所。以外文相關領域為例，大學部課程除與語言訓練外也涵蓋文化研究、英語教學、翻譯等，學生可依職涯規劃選擇外文、英語教學、翻譯等不同研究所，甚至跨至資訊管理、法商等領域。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，頂大外文系大學部學生眾多，但近年未反映在外文所報考人數上，學生可能是憂心投入三年碩班獲得的價值與職涯出現斷層；又不少頂大的外文系仍有極強的傳統色彩，如側重經典研究，對學者來說是捍衛其專業，但也可能影響創新。

前政大外語學院院長陳超明談到，台灣大專校院外文系的問題在於教師太固守自身專長，很難走出去。外文系轉型，要培養批判性思維、跨文化溝通能力，如導入prompt engineering、人文關懷及超越機器思維的方向；也要考慮職場環境，而非一直強調外語及學術人文走向，畢竟學術只是少數人的生涯規劃。

陳超明也指出，美國史丹佛大學等近年都打破主修與輔修，改採專業集中的方式調整，學生不只懂外語溝通能力，而是將外語文化力當作思考能力；再者，則是納入AI工具應用，並與商管、資訊、設計等領域合作，因此國外近年也多將人文或外語學院改為人文與創意學院，讓半數課程聚焦其他領域的結合應用。

王泓仁也說，外文系近年嘗試將文學結合數位，大學部已建置如「創意敘事實踐」領域專長，學生也可跨系所修讀數位領域課程。就研究與師資上，主軸雖以英美文學、西洋與文化思潮為核心，但專長則涵蓋族裔、性別影像與媒體、全球化等當代議題，也正延攬數位相關師資，回應學生與學術需求。

