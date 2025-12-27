快訊

國家級警報大響！宜蘭海域23:05規模7大地震「相當於16個原子彈能量」

超有感！東北地區發生有感地震 台北高樓晃到不行

頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

聽新聞
0:00 / 0:00

頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大專校院近日公告碩士班甄試、筆試報考人數，但部分頂尖大學外語相關研究所於筆試階段僅不到10人報考。聯合報系資料照
大專校院近日公告碩士班甄試、筆試報考人數，但部分頂尖大學外語相關研究所於筆試階段僅不到10人報考。聯合報系資料照

大專校院近日公告碩士班甄試、筆試報考人數，龍頭台大外文所於甄試階段計26人報名，但筆試報名人數近五年來呈下降趨勢，從111學年29人至115學年減為9人；日文系研究所筆試報名人數，也從近年的雙位數減至7人。台大表示，人文領域學生容易跨至其他研究所就讀；但學界也評析，不少頂大外文系有強烈的學術色彩，容易忽略學術可能只是少數人的生涯規劃。

⭐2025總回顧

以人文社會學科為主的政大統計也指出，115碩班甄試階段英文系兩個組報名人數為13與12人，日文與韓文系研究所報名人數個別為9人。

台大教務長王泓仁則表示，考試人數下降反映報考管道的移轉，又語言與人文領域升學路徑多元，學生未必集中報考單一研究所。以外文相關領域為例，大學部課程除與語言訓練外也涵蓋文化研究、英語教學、翻譯等，學生可依職涯規劃選擇外文、英語教學、翻譯等不同研究所，甚至跨至資訊管理、法商等領域。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則分析，頂大外文系大學部學生眾多，但近年未反映在外文所報考人數上，學生可能是憂心投入三年碩班獲得的價值與職涯出現斷層；又不少頂大的外文系仍有極強的傳統色彩，如側重經典研究，對學者來說是捍衛其專業，但也可能影響創新。

前政大外語學院院長陳超明談到，台灣大專校院外文系的問題在於教師太固守自身專長，很難走出去。外文系轉型，要培養批判性思維、跨文化溝通能力，如導入prompt engineering、人文關懷及超越機器思維的方向；也要考慮職場環境，而非一直強調外語及學術人文走向，畢竟學術只是少數人的生涯規劃。

陳超明也指出，美國史丹佛大學等近年都打破主修與輔修，改採專業集中的方式調整，學生不只懂外語溝通能力，而是將外語文化力當作思考能力；再者，則是納入AI工具應用，並與商管、資訊、設計等領域合作，因此國外近年也多將人文或外語學院改為人文與創意學院，讓半數課程聚焦其他領域的結合應用。

王泓仁也說，外文系近年嘗試將文學結合數位，大學部已建置如「創意敘事實踐」領域專長，學生也可跨系所修讀數位領域課程。就研究與師資上，主軸雖以英美文學、西洋與文化思潮為核心，但專長則涵蓋族裔、性別影像與媒體、全球化等當代議題，也正延攬數位相關師資，回應學生與學術需求。

台大 陳超明 政大 頂大

延伸閱讀

苗栗科學實中卡關 鍾東錦今「轉彎」與陽明交大簽合作協議

苑裡漁港航道遭飛砂淤積 漁船進出受阻盼政府解決

台61線新闢房裡匝道案遭退回 苗縣議員批陳世凱是「跳票部長」

地方憂通霄碳封存試驗影響環境 鍾東錦：嚴格把關

相關新聞

頂大外語相關研究所 115學年筆試報考人數不到10人

大專校院近日公告碩士班甄試、筆試報考人數，龍頭台大外文所於甄試階段計26人報名，但筆試報名人數近五年來呈下降趨勢，從11...

非文非理！AI時代「語言所」招生殺出重圍 近五年呈上升趨勢

頂大語言學研究所報考人數近五年呈現緩步上升趨勢。學界分析，近年語言學研究所學生多來自於外文、中文，甚至也有資工背景學生修...

台大學生自主研發賽車「Epsilon 6」 校內展演引圍觀 校長也稱讚

由台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車「Epsilon 6」動態展演。Epsilon 6投入逾400...

把教室送上平流層！成大學生1.5U立方衛星搭「探空氣球」升空

成功大學太空系統工程研究所上午在校園完成年度探空氣球釋放任務，亮點是自主開發研製的「1.5U教學立方衛星（CubeSat...

溝通表達的基礎…東吳大學「聲音魔法學苑」 知名配音員授課

東吳大學與台北市配音人員職業工會合作，規劃一系列「聲音魔法學苑」講座，邀請曾幫海綿寶寶、柯南配音的聲優開課，探索聲音藝術...

國立陽明交通大學學位服新亮相！台灣設計師周裕穎操刀 融入祝福意念

服裝不僅是人類文明的展現，更可以融入了風格、思想，具有文化意義。國立陽明交通大學日前發表了全新學位服，由台灣設計師周裕穎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。