台大學生自主研發賽車「Epsilon 6」 校內展演引圍觀 校長也稱讚

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
Epsilon 6投入逾400萬，由學生耗時一年設計、親手打造，第六代賽車著重過彎性能，在極限狀態下可承受約2G側向加速度。記者許維寧／攝影
Epsilon 6投入逾400萬，由學生耗時一年設計、親手打造，第六代賽車著重過彎性能，在極限狀態下可承受約2G側向加速度。記者許維寧／攝影

台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車「Epsilon 6」動態展演。Epsilon 6投入逾400萬，由學生耗時一年設計、親手打造，第六代賽車著重過彎性能，在極限狀態下可承受約2G側向加速度，並搭配學生自行研發設計的馬達控制器以及Traction Control控制邏輯，直線加速時可在輸出效率與穩定性間取得最佳平衡，Ep 6今透過直線加速、型繞錐等展示性能，吸引師生與民眾圍觀。

賽車隊長胡維哲表示，EP6 採用動態分離式懸吊設計，擁有靈活的底盤調校機制；動力系統採用後輪雙獨立輪轂馬達，搭配自製馬達驅動逆變器，過彎時能以電腦分配左右2輪扭矩循跡修正補償，再加上配備強大的空氣力學套件，使EP6擁有一流的彎道性能。

胡維哲形容，賽車隊就像一間新創公司，匯集台大學生商管、公關以及工程人才，透過跨領域的合作，實現造車比賽的夢想。團隊曾經窮到手上只剩5000多元，曾經赴澳洲比賽，卻因電池運送問題導致車輛半年後才運回台灣，「沒有一天沒有困難，也沒有一天不在解決困難。」但好在團隊都能挺過來。

胡維哲說，車隊最困難之處，在於要持續努力與業界、學術單位找資源，如零件贊助等，都是學生親力親為，也因學校、業界的幫忙，才能讓賽車隊營運至今。

胡維哲表示，賽車隊今年赴日參加學生方程式聯賽，取得電車組總成績第11名，另獲得JAMA Chairman Award 與 Sportsmanship Award兩項大獎。車隊正研發第七代的EP7，預計明年再征戰日本，未來將專注動力系統與車身架構升級，預計將以四輪驅動取代現有雙驅架構，車身則朝碳纖單體殼進行研究，希望未來能取代現有鋼管車體架構。

車隊指導、機械系教授詹魁元表示，賽車隊計約90位成員，放眼國際也是各國校園賽車隊中較大規模的組織，賽車隊成軍7年，過去雖然長時間無法順利比賽，但在失敗下產生了對成功的渴望，依舊讓學生團隊充滿活力。

台大校長陳文章表示，賽車隊成員以機械工程學系為主，並有電機工程、工商管理、會計系，甚至歷史系學生參與其中。組織賽車隊需要跨域合作，無論設計、打造甚至募資，到參與國外競賽都是浩大工程，車隊一步一腳印，近期於日本賽事取得佳績，也展現學生各方面的能力。

陳文章也說，領袖人才不只要有專業能力，也要有團隊合作能力、勇於嘗試與冒險，有些學生上了台大後就不知道要挑戰新目標，在於害怕失敗，但害怕失敗則不容易做大事，台大賽車隊展現了不怕失敗的精神，是對學生的肯定，也是新一代人才的典範。

由台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車 「Epsilon 6」動態展演，賽車由學生親自駕駛，校長陳文章（後排右一）也到場助陣。記者許維寧／攝影
由台大學生組成的台大賽車隊，今於校內小椰林道舉行第六代賽車 「Epsilon 6」動態展演，賽車由學生親自駕駛，校長陳文章（後排右一）也到場助陣。記者許維寧／攝影

台大 失敗 設計

