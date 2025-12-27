把教室送上平流層！成大學生1.5U立方衛星搭「探空氣球」升空

成功大學太空系統工程研究所上午在校園完成年度探空氣球釋放任務，亮點是自主開發研製的「1.5U教學立方衛星（CubeSat）」首次隨探空氣球升空，進行平流層近太空飛行驗證。

校方表示，這次升空，代表成大在太空系統工程教育與自主衛星實作能力上的重要突破，也在國內各太空系統工程研究所占有領先的地位。

活動邀請台南一中、南科實中及南二中學生參與，讓高中生近距離體驗立方衛星與太空任務操作，為台灣太空產業提早培育下一世代關鍵人才。

這次共有兩組任務通過飛行備便審查，並獲得軍方與民航主管機關核准。探空氣球搭載包含 1.5U 立方衛星在內的多項學生規畫任務酬載，自本島升空後攀升至約25至30公里平流層高度。校方說，氣球飛行2至3小時、最終太平洋海域安全降落，任務圓滿完成。

校方指出，不同以往僅著重單點實驗，這是首次以「準太空任務架構」執行，教學立方衛星完整整合通訊、電源管理、資料擷取與任務軟體模組，並在近太空極端環境下進行關鍵子系統驗證，為未來真正軌道立方衛星任務奠定實質基礎。

校方表示，從衛星本身延伸到地面站系統開發、任務操作與規畫，配合自主開發立方衛星與系統工程教材，希望能夠涵蓋到高中、大學、研究所，以及業界對衛星與系統工程實作訓練需求。9月已與南科實中以營隊形式首次進行高中端教學實作，效果良好，這次是為研究所端結合課程實作。

成大太空系統工程研究所表示，探空氣球任務因具備低成本、高安全性、任務週期短等特性，成為大學發展太空工程實作教育的最佳平台。該所將其系統化納入必修課程「太空任務與系統設計」，讓學生完整歷經需求訂定、系統工程規畫、衛星整合、環境測試、飛行審查、發射執行到任務後分析的全流程，實踐與國際太空計畫接軌工程方法。

今天任務由學生全面主導，分別擔任任務指揮官、航路分析、地面站系統開發與通訊監控等關鍵角色，並於飛行後完成衛星遙測資料回收與系統效能評估，真正將課堂理論轉化為可運作的太空系統成果。

成大太空系統工程研究所112學年度成立，每年招收15名碩士班學生，致力培育具備系統整合能力、跨領域思維與實作經驗的高階太空工程人才。歷經10餘年探空氣球任務經驗累積，這次成功完成自製立方衛星近太空實證，象徵「成大正式邁入大學自主衛星任務新階段。」

把教室送上平流層，成大學生1.5U立方衛星搭探空氣球升空。圖／校方提供

商品推薦