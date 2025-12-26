聽新聞
0:00 / 0:00
溝通表達的基礎…東吳大學「聲音魔法學苑」 知名配音員授課
東吳大學與台北市配音人員職業工會合作，規劃一系列「聲音魔法學苑」講座，邀請曾幫海綿寶寶、柯南配音的聲優開課，探索聲音藝術，未來還可將表達技巧，用於職場和人際互動。
⭐2025總回顧
東吳大學今天發布新聞稿，「聲音魔法學苑」自114學年度開始，先由台北市配音人員職業工會理事長曹冀魯教授聲音變化技巧，他曾幫「海綿寶寶」中的角色「章魚哥」配音，指導學生運用聲音的可塑性，搭配不同角色的性格，創造出對應嗓音。
曾幫「派大星」配音的符爽，帶領學生認識體內發聲器官，氣泡音是所有聲音功力的基礎；曾幫「名偵探柯南」角色「毛利蘭」配音的魏晶琦，著重「口語表達」，掌握抑揚頓挫和重音技巧。
擅長幫廣告配音的陳曉月，教導學生站在客戶與產品角度，挖掘人體五腔的共鳴之處；曾幫「光與夜之戀」角色「查理蘇」配音的張騰，則以聲音表情為主軸，指導學生運用情緒張力，塑造角色深入人心的情感樞紐。
東吳大學通識教育中心表示，聲音是溝通表達的基礎，學會這些知識，不僅能於課堂報告，還可推演到人際互動、職場進退，即使AI（人工智慧）時代降臨，「表達」也是人類獨有的優勢，無法被取代。
【115學測衝刺】
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言