助力永續發展 中山大學高志明獲傑出特約研究員獎
長期研究助力地下水污染整治，國立中山大學環境工程研究所講座教授高志明屢次在污染整治技術上創新突破，榮獲國科會114年度傑出特約研究員獎。
中山大學表示，高志明長年深耕土壤及地下水環境工程研究，致力以科學方法回應真實污染問題，他的研究成果不僅推進環境工程學術發展，也實際應用於多處污染場址，為地下水污染整治提供更具效率與永續性的解方。
高志明主持的兩項國科會特約研究計畫，聚焦高風險、長期性的地下水污染問題。高志明說，其中一項研究針對工業常見污染物三氯乙烯，探討如何提升其在厭氧還原脫氯過程中的整治效率。
高志明解釋，含氯有機溶劑一旦進入土壤與地下水，往往具有高度穩定性與健康風險，傳統整治方式成本高、期程長，且在生物還原過程中容易造成毒性更高的副產物氯乙烯累積。高志明團隊開發可抑制競爭菌生長的藥劑，並透過精準控制微生物菌相與比例，營造有利於脫氯菌作用的環境，降低污染物與副產物的危害風險。
高志明指出，相關研究不僅完成菌相分析與整治系統優化設計，也已實際應用於多個國內外污染場址，包括台塑、中油、中石化與台氯等企業的地下水污染整治工作，展現綠色整治技術從實驗室走向現場的可行性。
高志明的另一項研究則聚焦氟化物污染地下水的長期整治需求。高志明說明，計畫著重可在現地運作的綠色化學與生物吸附整治技術，從污染場址中篩選具吸附氟化物能力的菌株，透過膠體固定化技術讓菌株可長時間運作，不易流失。這項整治模式無需抽取地下水，並可循環使用。
校方表示，高志明的研究成果長期與實務、產業需求緊密結合，近5年已取得18項專利，多項技術在政府機關與業界支持下完成實場驗證，兼顧經濟效益與環境效益，實質協助解決污染問題，也為綠色科技與永續城市發展奠定基礎。
