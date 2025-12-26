國立陽明交通大學學位服新亮相！台灣設計師周裕穎操刀 融入祝福意念
服裝不僅是人類文明的展現，更可以融入了風格、思想，具有文化意義。國立陽明交通大學日前發表了全新學位服，由台灣設計師周裕穎操刀設計、並與多個台灣在地大廠包含仁美商標、潤泰全球集團合作，並展現服裝的儀式感，將學校理念細膩融入。
⭐2025總回顧
最早於1975年成立的國立陽明醫學院，在1994年改制為國立陽明大學，並在2021年與國立交通大學合併，集生醫大學及電資工程大學於一身、成為了今日的國立陽明交通大學，並在日前發表了全新學位服。學位服是由曾為中華隊設計奧運制服的台灣設計師周裕穎負責，他從合併後的校徽識別為基礎，兼容了學院風的體面與俐落線條；國立陽明交通大學校徽中的齒輪轉化為披肩與袖口的細節，絨布與緞布的交錯使用，則讓服裝在亮面光澤中同時兼具典雅盛重。
本次學位服並與台灣在地40年+織標大廠「仁美商標」合作，仁美商標主力在於商標起家，並曾為多個國際運動品牌製作鞋舌標，也曾與JUST IN XX周裕穎合作，以環保紗線製造（同樣由周裕穎統籌設計的）中華隊2024奧運制服的織標，該套制服去年並曾為戴資穎、王齊麟、李洋等奧運選手所穿戴。
學位服是與台灣知名大廠潤泰全球集團合作、生產製造，選用具抗菌除臭、UV防護、吸濕排汗等特點之布料，同時無論論學士、碩士或博士服，皆以手工訂製完成。整體色系以藍、白二色構建，象徵學術領域在藍天白雲下的自在探索，同時服裝中並融入飛翔意念，伴隨畢業生迎向遠大寬闊的人生下一階段、鵬程萬里。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言