國立陽明交通大學學位服新亮相！台灣設計師周裕穎操刀 融入祝福意念

服裝不僅是人類文明的展現，更可以融入了風格、思想，具有文化意義。國立陽明交通大學日前發表了全新學位服，由台灣設計師周裕穎操刀設計、並與多個台灣在地大廠包含仁美商標、潤泰全球集團合作，並展現服裝的儀式感，將學校理念細膩融入。

最早於1975年成立的國立陽明醫學院，在1994年改制為國立陽明大學，並在2021年與國立交通大學合併，集生醫大學及電資工程大學於一身、成為了今日的國立陽明交通大學，並在日前發表了全新學位服。學位服是由曾為中華隊設計奧運制服的台灣設計師周裕穎負責，他從合併後的校徽識別為基礎，兼容了學院風的體面與俐落線條；國立陽明交通大學校徽中的齒輪轉化為披肩與袖口的細節，絨布與緞布的交錯使用，則讓服裝在亮面光澤中同時兼具典雅盛重。

本次學位服並與台灣在地40年+織標大廠「仁美商標」合作，仁美商標主力在於商標起家，並曾為多個國際運動品牌製作鞋舌標，也曾與JUST IN XX周裕穎合作，以環保紗線製造（同樣由周裕穎統籌設計的）中華隊2024奧運制服的織標，該套制服去年並曾為戴資穎、王齊麟、李洋等奧運選手所穿戴。

學位服是與台灣知名大廠潤泰全球集團合作、生產製造，選用具抗菌除臭、UV防護、吸濕排汗等特點之布料，同時無論論學士、碩士或博士服，皆以手工訂製完成。整體色系以藍、白二色構建，象徵學術領域在藍天白雲下的自在探索，同時服裝中並融入飛翔意念，伴隨畢業生迎向遠大寬闊的人生下一階段、鵬程萬里。 國立陽明交通大學日前發表了全新學位服，由台灣設計師周裕穎操刀設計、並與多個台灣在地大廠合作，將學校理念細膩融入。圖／JUST IN XX提供 全新國立陽明交通大學的學位服是由台灣設計師周裕穎設計，兼容學院風的古典與俐落輪廓。圖／JUST IN XX提供 國立陽明交通大學最初是1975年成立的國立陽明醫學院，1994年改制為國立陽明大學，並在2021年與國立交通大學合併，此後並陸續發表了校徽、理念與識別，本次則發表全新學位服，皆為手工訂製完成。圖／JUST IN XX提供

