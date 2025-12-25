永續從一盆花開始！中華大學推「茶花租借」打造企業綠色門面
中華大學產學合作突破傳統，推出「茶花租借服務」，以新竹在地茶花短期租用為核心，協助企業打造綠意空間，並兼顧永續理念。此創新模式不僅降低一次性購買與資源浪費，還讓茶花在專業養護下延長生命周期，為地方茶花農創造穩定收益。
中華大學副校長兼USR計畫主持人解鴻年說明，12家企業與茶花園夥伴已完成茶花租賃（以租代購）合作意向簽署，象徵產學共創與地方共榮。根據試算，單盆中型茶花租借6個月可減少約100公斤CO₂e碳排放，顯示永續並非遙不可及，而是從一盆花開始。
解鴻年說，透過跨院系合作與地方連結，學生走入社區，參與課程共創、導覽解說與手作體驗，培養專業能力與社會責任。他表示，「我們希望學生不僅學習知識，更能在地方創生與文化保存中找到實踐的力量。」
中華民國茶花學會理事長陳惠珠指出，茶花在台灣擁有深厚文化底蘊與國際市場潛力，呼籲社會大眾不應僅將茶花視為觀賞花卉，而要看見其文化價值與產業發展機會。她肯定中華大學長期推動茶花研究與創新應用，並期盼透過產學合作，讓茶花產業在國際舞台綻放光彩。
中華大學表示，透過茶花創新服務，學生不僅學習專業知識，更培養實踐力與社會責任感。未來將持續以校園為平台，推動教育、產業與地方文化共好，讓新竹茶花產業綻放新價值。
