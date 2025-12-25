快訊

曬女兒操作過頭？金正恩父女互動親暱「宛如戀人」 傳引北韓內部反感

北車隨機殺人...張文兄獻花向余家昶、余母致敬 家人反應曝

貓咪叼玩具找鏟屎官陪玩 看到床上已經有其他貓「表情瞬間心碎」

永續從一盆花開始！中華大學推「茶花租借」打造企業綠色門面

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
中華大學已與12家企業與茶花園夥伴已完成茶花租賃（以租代購）合作意向簽署。圖／中華大學提供
中華大學已與12家企業與茶花園夥伴已完成茶花租賃（以租代購）合作意向簽署。圖／中華大學提供

中華大學產學合作突破傳統，推出「茶花租借服務」，以新竹在地茶花短期租用為核心，協助企業打造綠意空間，並兼顧永續理念。此創新模式不僅降低一次性購買與資源浪費，還讓茶花在專業養護下延長生命周期，為地方茶花農創造穩定收益。

⭐2025總回顧

中華大學副校長兼USR計畫主持人解鴻年說明，12家企業與茶花園夥伴已完成茶花租賃（以租代購）合作意向簽署，象徵產學共創與地方共榮。根據試算，單盆中型茶花租借6個月可減少約100公斤CO₂e碳排放，顯示永續並非遙不可及，而是從一盆花開始。

解鴻年說，透過跨院系合作與地方連結，學生走入社區，參與課程共創、導覽解說與手作體驗，培養專業能力與社會責任。他表示，「我們希望學生不僅學習知識，更能在地方創生與文化保存中找到實踐的力量。」

中華民國茶花學會理事長陳惠珠指出，茶花在台灣擁有深厚文化底蘊與國際市場潛力，呼籲社會大眾不應僅將茶花視為觀賞花卉，而要看見其文化價值與產業發展機會。她肯定中華大學長期推動茶花研究與創新應用，並期盼透過產學合作，讓茶花產業在國際舞台綻放光彩。

中華大學表示，透過茶花創新服務，學生不僅學習專業知識，更培養實踐力與社會責任感。未來將持續以校園為平台，推動教育、產業與地方文化共好，讓新竹茶花產業綻放新價值。

中華大學產學合作突破傳統，推出「茶花租借服務」，以新竹在地茶花短期租用為核心，協助企業打造綠意空間，並兼顧永續理念。圖／中華大學提供
中華大學產學合作突破傳統，推出「茶花租借服務」，以新竹在地茶花短期租用為核心，協助企業打造綠意空間，並兼顧永續理念。圖／中華大學提供

新竹 永續 碳排放

延伸閱讀

「台版濟州島」限定採果正夯只要100元！入園門票、交通資訊1次看

新竹市政3周年總體檢 高虹安：2天1工程、政見落實8成

黃國昌坐鎮、高虹安也來了 民眾黨提前盤點2026選舉戰略

耶誕節愈晚愈冷「低溫下探10度」 跨年台北101煙火恐伴細雨

相關新聞

永續從一盆花開始！中華大學推「茶花租借」打造企業綠色門面

中華大學產學合作突破傳統，推出「茶花租借服務」，以新竹在地茶花短期租用為核心，協助企業打造綠意空間，並兼顧永續理念。此創...

AI半導體薪情好 資通訊碩班錄取率不到3%

一一五學年碩士班招生近期正如火如荼進行中，受惠資通訊產業暢旺，人工智慧、資訊工程與半導體相關系所仍是今年一級戰區，頂大多...

淡水區城市科大54週年校慶 金牌閃耀展現實力

淡水區城市科大54周年校慶盛大舉辦，由演藝系學生帶來精彩舞蹈演出開場，現場貴賓雲集，董事長鄭逢時、校長馮美瑜代表迎賓，前立法院院長王金平、監察院副院長李鴻鈞等貴賓受邀出席，產官學界超過百位貴賓蒞臨。今年師生國際競賽總獎牌數近3百面為台爭光。

大葉大學師生開發電能監測模組 勇奪國際創新發明競賽金牌

彰化縣大葉大學資訊工程系主任蔡渙良、助理教授陳縣綉指導學生黃羿瑄開發「交流電無線電能監測模組」參加IIIC國際創新發明競...

陽明交大碩班報名人數增2成 AI、半導體系所錄取率不到3%

國立陽明交通大學公布115學年度碩士班及碩士在職專班報名統計，受惠於資通訊產業，人工智慧、資訊工程與半導體相關系所仍是今...

感受節慶氛圍…真理大學聖誕音樂會溫馨登場 慶建校60週年

真理大學年度耶誕音樂會適逢建校六十週年，於大禮拜堂隆重舉行，此次音樂會以「真理60聖誕慶典音樂會—從一盞燈開始」為主題，從馬偕博士來臺創建牛津學堂的歷史出發，開啟公共衛生、通識教育、基礎醫療與基督信仰在臺灣的萌芽。音樂會內容，從宗教音樂、原住民歌曲，到西方經典器樂與慶典樂曲，並特別安排多首聖誕應景作品，讓淡水居民與遊客一同感受冬日節慶的氛圍。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。