淡水區城市科大54週年校慶 金牌閃耀展現實力
淡水區城市科大54周年校慶盛大舉辦，由演藝系學生帶來精彩舞蹈演出開場，現場貴賓雲集，董事長鄭逢時、校長馮美瑜代表迎賓，前立法院院長王金平、監察院副院長李鴻鈞等貴賓受邀出席，產官學界超過百位貴賓蒞臨。今年師生國際競賽總獎牌數近300面為台爭光。
⭐2025總回顧
城市科大表示，餐飲、烘焙賽事成績亮眼，征戰馬來西亞、韓國、泰國世界各地，讓美味飄香國際。校慶現場更集合日式、中式、西式、甜點及特調，讓貴賓看到國際舞台的實力。工程學院在首爾國際發明展橫掃17項獎項，其中包含4面金牌，發明展累績總獎牌數超過700面全國第一。
學生錄取台積電全學年實習，海外實習遍布日本、澳洲、義大利等國家，提升學生國際經驗和軟硬實力，日本環球影城也來校招募人才。金牌戰力、人脈資源加上實習網絡的黃金三角，提升就業即戰力，讓學生成為企業搶手的關鍵人才
城市大學董事長鄭逢時表示，學生告訴他，他們不一定很會考試但絕對很會做事，畢業校友在全世界發光發亮。同學要上國際禮儀和法律素養，有了這兩個加上專業，困難就能迎刃而解。他也提到同學們比賽很努力，榮獲許多金牌榮耀。
前立法院長王金平表示，城市大學教育成果豐碩，國際發明展最多獎牌，經濟部專利申請第一，日本銀勳證書最多，還有二十幾個學生是高爾夫球的職業選手，這都是教育的成功。
監察院代理院長李鴻鈞表示，少子化能把校務和財政經營的這麼健全很用心，產學合作和活化很重要，城市大學把日文活化，包括觀光、餐旅可以很活化的應用日文和產業接軌。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言