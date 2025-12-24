淡水區城市科大54週年校慶 金牌閃耀展現實力

淡水區城市科大54周年校慶盛大舉辦，由演藝系學生帶來精彩舞蹈演出開場，現場貴賓雲集，董事長鄭逢時、校長馮美瑜代表迎賓，前立法院院長王金平、監察院副院長李鴻鈞等貴賓受邀出席，產官學界超過百位貴賓蒞臨。今年師生國際競賽總獎牌數近300面為台爭光。

城市科大表示，餐飲、烘焙賽事成績亮眼，征戰馬來西亞、韓國、泰國世界各地，讓美味飄香國際。校慶現場更集合日式、中式、西式、甜點及特調，讓貴賓看到國際舞台的實力。工程學院在首爾國際發明展橫掃17項獎項，其中包含4面金牌，發明展累績總獎牌數超過700面全國第一。

學生錄取台積電全學年實習，海外實習遍布日本、澳洲、義大利等國家，提升學生國際經驗和軟硬實力，日本環球影城也來校招募人才。金牌戰力、人脈資源加上實習網絡的黃金三角，提升就業即戰力，讓學生成為企業搶手的關鍵人才

城市大學董事長鄭逢時表示，學生告訴他，他們不一定很會考試但絕對很會做事，畢業校友在全世界發光發亮。同學要上國際禮儀和法律素養，有了這兩個加上專業，困難就能迎刃而解。他也提到同學們比賽很努力，榮獲許多金牌榮耀。

前立法院長王金平表示，城市大學教育成果豐碩，國際發明展最多獎牌，經濟部專利申請第一，日本銀勳證書最多，還有二十幾個學生是高爾夫球的職業選手，這都是教育的成功。

監察院代理院長李鴻鈞表示，少子化能把校務和財政經營的這麼健全很用心，產學合作和活化很重要，城市大學把日文活化，包括觀光、餐旅可以很活化的應用日文和產業接軌。

商品推薦