大葉大學師生開發電能監測模組 勇奪國際創新發明競賽金牌

彰化縣大葉大學資訊工程系主任蔡渙良、助理教授陳縣綉指導學生黃羿瑄開發「交流電無線電能監測模組」參加IIIC國際創新發明競賽，拿下金牌，蔡渙良說，此發明可以協助企業進行能源監測與產品碳足跡評估，響應淨零碳排政策趨勢。

大葉大學師生開發「適用於單相110/220 V及三相220/380/400 V的交流電無線電能監測模組」拿下IIIC國際創新發明競賽金牌。蔡渙良說，這是透過多組電壓與電流感測器，再將數據傳送至模組運算，可即時分析瞬間功率、累積用電量、功率因子、頻率等電氣參數，並透過無線通訊上傳雲端平台，提供遠端即時監控電力發電或使用狀況，兼具即時性與智慧化。

蔡渙良說，這項發明也呼應國際歐盟碳邊境調整機制及我國氣候變遷因應法等淨零碳排政策趨勢，這項發明可以協助企業進行能源監測、溫室氣體盤查與產品碳足跡評估，推動製程改善與綠色轉型。

畢業於正德高中的黃羿瑄，透過繁星入學管道進入大葉大學資訊工程系，她表示，生活中許多事物都與電力及資訊工程息息相關，加上AI與物聯網是未來重要的就業趨勢，因此選擇資工系就讀。上大學後，她在智慧機器人與物聯網技術實驗室，跟隨蔡渙良主任、陳縣綉老師、及江廣正學長進行研究，學習到許多實務應用經驗，能以大一新生身分參與研發並獲得國際發明競賽金牌，讓她非常有成就感。 繁星入學管道進入大葉大學資工系的黃羿瑄，在實驗室找到興趣。圖／大葉大學提供 大葉大學資工系師生團隊的電能監測模組獲發明獎金牌。圖／大葉大學提供

