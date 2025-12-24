快訊

旅行社恐損失上百萬…菲律賓航空無預警停飛長灘島 觀光署、品保協調補救方案

醉吻富三代人夫 夏宇禾道歉酒後亂性：尊重婚姻「對他沒想法」

張文隨機殺人釀4死 王世堅怒嗆廢死「假仁假義」：不服的人請移民

大葉大學師生開發電能監測模組 勇奪國際創新發明競賽金牌

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
大葉大學資工系開發電能監測模組拿下IIIC國際創新發明競賽金牌。圖／大葉大學提供
大葉大學資工系開發電能監測模組拿下IIIC國際創新發明競賽金牌。圖／大葉大學提供

彰化縣大葉大學資訊工程系主任蔡渙良、助理教授陳縣綉指導學生黃羿瑄開發「交流電無線電能監測模組」參加IIIC國際創新發明競賽，拿下金牌，蔡渙良說，此發明可以協助企業進行能源監測與產品碳足跡評估，響應淨零碳排政策趨勢。

⭐2025總回顧

大葉大學師生開發「適用於單相110/220 V及三相220/380/400 V的交流電無線電能監測模組」拿下IIIC國際創新發明競賽金牌。蔡渙良說，這是透過多組電壓與電流感測器，再將數據傳送至模組運算，可即時分析瞬間功率、累積用電量、功率因子、頻率等電氣參數，並透過無線通訊上傳雲端平台，提供遠端即時監控電力發電或使用狀況，兼具即時性與智慧化。

蔡渙良說，這項發明也呼應國際歐盟碳邊境調整機制及我國氣候變遷因應法等淨零碳排政策趨勢，這項發明可以協助企業進行能源監測、溫室氣體盤查與產品碳足跡評估，推動製程改善與綠色轉型。

畢業於正德高中的黃羿瑄，透過繁星入學管道進入大葉大學資訊工程系，她表示，生活中許多事物都與電力及資訊工程息息相關，加上AI與物聯網是未來重要的就業趨勢，因此選擇資工系就讀。上大學後，她在智慧機器人與物聯網技術實驗室，跟隨蔡渙良主任、陳縣綉老師、及江廣正學長進行研究，學習到許多實務應用經驗，能以大一新生身分參與研發並獲得國際發明競賽金牌，讓她非常有成就感。

繁星入學管道進入大葉大學資工系的黃羿瑄，在實驗室找到興趣。圖／大葉大學提供
繁星入學管道進入大葉大學資工系的黃羿瑄，在實驗室找到興趣。圖／大葉大學提供
大葉大學資工系師生團隊的電能監測模組獲發明獎金牌。圖／大葉大學提供
大葉大學資工系師生團隊的電能監測模組獲發明獎金牌。圖／大葉大學提供

碳足跡 大葉大學 物聯網 能源 碳排

延伸閱讀

美國封殺無人機紅鏈 義隆、芯鼎、迅杰有甜頭

光電汰舊換新 經濟部推2優惠

關注高齡化議題 大葉大學成立社區長照機構籌備處

宜鼎推LPCAMM2與CAMM2系列記憶體模組 專攻小型邊緣AI系統

相關新聞

大葉大學師生開發電能監測模組 勇奪國際創新發明競賽金牌

彰化縣大葉大學資訊工程系主任蔡渙良、助理教授陳縣綉指導學生黃羿瑄開發「交流電無線電能監測模組」參加IIIC國際創新發明競...

陽明交大碩班報名人數增2成 AI、半導體系所錄取率不到3%

國立陽明交通大學公布115學年度碩士班及碩士在職專班報名統計，受惠於資通訊產業，人工智慧、資訊工程與半導體相關系所仍是今...

感受節慶氛圍…真理大學聖誕音樂會溫馨登場 慶建校60週年

真理大學年度耶誕音樂會適逢建校六十週年，於大禮拜堂隆重舉行，此次音樂會以「真理60聖誕慶典音樂會—從一盞燈開始」為主題，從馬偕博士來臺創建牛津學堂的歷史出發，開啟公共衛生、通識教育、基礎醫療與基督信仰在臺灣的萌芽。音樂會內容，從宗教音樂、原住民歌曲，到西方經典器樂與慶典樂曲，並特別安排多首聖誕應景作品，讓淡水居民與遊客一同感受冬日節慶的氛圍。

陽明交大攜勞動部培訓人才 7成學員入科技廠、平均薪資達5萬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與國立陽明交通大學自111年合作成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」，4年間已培訓近千名...

讓窗戶也能發電！高雄大學聚光器突破發想 找能源新出路

太陽能光電技術進步，卻始終受限於一個前提，必須正面迎光，高雄大學應用化學系助教陳泓政研究團隊提出螢光材料與光學導引機制，...

中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才

因應生成式AI、高效能運算及全球數位基礎建設快速發展，國立中正大學今天宣布啟動「矽光子半導體學院」籌設計畫，前瞻布局次世...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。