陽明交大碩班報名人數增2成 AI、半導體系所錄取率不到3%
國立陽明交通大學公布115學年度碩士班及碩士在職專班報名統計，受惠於資通訊產業，人工智慧、資訊工程與半導體相關系所仍是今年的一級戰區，報名人數持續增長，多個熱門組別錄取率不到3%。而資通熱也帶動商管領域，管理科學系碩士班今年報名人數年增115.72％。
陽明交大統計，今年碩士班及碩士在職專班總報名人數逆勢成長，由去年1萬1355人幅攀升至1萬3678人，年增率達20.45%，顯示頂尖科技與跨域人才的需求依然強勁。
其中資訊與半導體領域依舊是考生首選，前瞻半導體研究所晶片設計與自動化組，錄取率僅2.17%。資訊聯招中的資訊科學與工程研究所碩士班，吸引2167名考生搶56個名額，錄取率僅2.58%。此外，整合人工智慧、資料科學、寬頻通訊與物聯網的智能系統研究所碩士班聯招，10個招生名額吸引391人報名，錄取率僅2.56%。
值得注意的是，這波資通熱也延燒至商管領域。主修管理決策分析的管理科學系碩士班，報名人數年增115.72%，反映企業對資料分析與決策能力的需求，使具備跨域能力的管理人才成為職場顯學。資訊管理與財務金融學系財務金融碩士班財務決策組也受到關注，今年錄取率僅1.98%，顯示具備數據分析與財務決策能力的「FinTech」人才，成為文理科學生跨領域競爭的焦點。
陽明交大教務長陳永昇表示，資訊科學與工程研究所長期深耕人工智慧、演算法、軟體工程與系統架構等資訊相關領域，畢業生多進入頂尖企業擔任演算法或軟體工程師，優渥的起薪與暢通的就職管道，是讓考生報考意願居高不下的主因。
陳永昇指出，當前企業強調以數據驅動決策，從行銷、財務到供應鏈管理，都需要能解讀複雜資料並提出策略的人才，這類技能在管理決策分析、大數據分析等領域尤為重要。陽明交大在商管與管理科學課程逐步整合數據分析、人工智慧等元素，使決策分析更具實用性與前景，因此也吸引更多學生報考相關研究所。
