陽明交大攜勞動部培訓人才 7成學員入科技廠、平均薪資達5萬

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與國立陽明交通大學合作成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」，今天舉行成果發表與座談。圖／陽明交大提供
勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與國立陽明交通大學自111年合作成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」，4年間已培訓近千名學員，就業學員逾七成任職於知名科技大廠，包括台積電、力積電、美光、緯創等，平均薪資達5萬元以上。今基地舉辦成果發表與座談，勞動力發展署署長黃齡玉也勉勵學員，以成為AI世代中不可取代的人才為目標。

陽明交大校長林奇宏表示，產業發展與優質人才培育息息相關，高度競爭的半導體與重點科技領域，更需要具備多元能力與跨域整合的高端人才。陽明交大與勞動部合作「半導體與重點科技產業人才發展基地」，就是希望致力於培養業界頂尖技術人才，也透過人才培訓機制，成為半導體產業發展的重要推手。

黃齡玉表示，為因應國家產業升級與關鍵技術人才需求，勞動部勞動力發展署依各區域產業聚落特性於全台設立12處人才培育據點，涵蓋智慧科技、綠能永續、精密製造、半導體與數位應用等多元領域，114年已開辦65班，培訓超過1800人。此外，為鼓勵青年投入國家重點產業，參訓期間不僅提供訓練補助，最高可全額免費外，申領訓練津貼及學習獎勵金，訓後還協助職缺推介，開拓職涯發展及跨領域就業銜接。

與會企業代表力積電經理林建良表示，公司每年平均吸納約十名專班學員，其中半數投入製程或設備工程師職務，另一半則擔任助理工程師。林建良指出，學員學習曲線平穩、適應速度快；相較部分傳統理工背景畢業生仍處於職涯探索階段，跨域培訓學員反而展現更高的留任意願與成長潛力。

「半導體與重點科技產業人才發展基地」規劃於115年至116年間提供480名培訓名額，辦理12個班次，其中第1班次「半導體與AI應用專業人才養成班第01期」已著手規劃；課程以半導體、人工智慧及光學為核心，有志投入科技產業的待業民眾，可至「台灣就業通」或「半導體與重點科技產業人才發展基地」網站查詢。

半導體 陽明交大 勞動部 勞動力 職涯發展

