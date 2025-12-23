快訊

同梯曝人緣差、軍中常鬧事 北捷隨機殺人凶嫌張文故意酒駕遭汰除

哪些事最有感？2025年度「10大最」一次看

捐精已擁有百名子女！Telegram創辦人承諾「可分財產」 多人傳訊認爹

感受節慶氛圍…真理大學聖誕音樂會溫馨登場 慶建校60週年

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
真理大學年度耶誕音樂會帶來精采演出，增添冬日節慶的氛圍。圖／紅樹林有線電視提供
真理大學年度耶誕音樂會帶來精采演出，增添冬日節慶的氛圍。圖／紅樹林有線電視提供

真理大學年度耶誕音樂會適逢建校六十週年，於大禮拜堂隆重舉行，此次音樂會以「真理60聖誕慶典音樂會—從一盞燈開始」為主題，從馬偕博士來臺創建牛津學堂的歷史出發，開啟公共衛生、通識教育、基礎醫療與基督信仰在臺灣的萌芽。音樂會內容，從宗教音樂、原住民歌曲，到西方經典器樂與慶典樂曲，並特別安排多首聖誕應景作品，讓淡水居民與遊客一同感受冬日節慶的氛圍。

⭐2025總回顧

音樂會由校友與在校生組成的室內樂團率先登場，接著登場的是音樂應用學系合唱團，以及由聲樂教師謝孟潔老師帶領、結合校友與樂齡大學學員共同組成的「道德重整合唱團」，以溫潤人聲烘托現場情感層次。

這次演出的多位教師與團隊皆來自真理大學音樂應用學系，師資多畢業於歐美與俄國頂尖音樂學府，搭配真理大學目前擁有兩座由荷蘭工藝團隊手工打造的管風琴，其中一座配備全國唯一的32呎音管，搭配大禮拜堂卓越的聲響設計，使音色能充盈全場，氣勢媲美歐洲大教堂，搭配百年的歷史，讓冬日午後的校園增添更多暖意。

音樂會 真理大學 淡水

延伸閱讀

一頓飯8.5萬元！安成宰Mosu Seoul聖誕餐價曝光 至少4人才能訂位

公車上講電話大吼「丟手榴彈要死一起死」淡水警持盾牌攔車逮人

新北跨河焰火3萬5520發點亮淡江大橋 淡水、八里10大最佳觀賞點曝光

最有儀式感的聖誕節祝福 台北愛樂聖誕音樂會 逾250人獻上「彌賽亞」

相關新聞

中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才

因應生成式AI、高效能運算及全球數位基礎建設快速發展，國立中正大學今天宣布啟動「矽光子半導體學院」籌設計畫，前瞻布局次世...

感受節慶氛圍…真理大學聖誕音樂會溫馨登場 慶建校60週年

真理大學年度耶誕音樂會適逢建校六十週年，於大禮拜堂隆重舉行，此次音樂會以「真理60聖誕慶典音樂會—從一盞燈開始」為主題，從馬偕博士來臺創建牛津學堂的歷史出發，開啟公共衛生、通識教育、基礎醫療與基督信仰在臺灣的萌芽。音樂會內容，從宗教音樂、原住民歌曲，到西方經典器樂與慶典樂曲，並特別安排多首聖誕應景作品，讓淡水居民與遊客一同感受冬日節慶的氛圍。

陽明交大攜勞動部培訓人才 7成學員入科技廠、平均薪資達5萬

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與國立陽明交通大學自111年合作成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」，4年間已培訓近千名...

讓窗戶也能發電！高雄大學聚光器突破發想 找能源新出路

太陽能光電技術進步，卻始終受限於一個前提，必須正面迎光，高雄大學應用化學系助教陳泓政研究團隊提出螢光材料與光學導引機制，...

勞動部vs.陽明交大 為半導體打造關鍵戰力

隨著AI熱潮推動整體半導體供應鏈的成長與快速擴張，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與陽明交通大學合作成立「半導體與重點科技產...

女大生怨學校不教投資理財 網揭殘酷真相：社會需要齒輪運轉

學校是教導一技之長的地方，為什麼不教投資相關的知識呢？一名女網友發文，稱她不是財金相關科系的學生，很好奇為何學校不教導如何投資理財，她目前是自學為主，一個月頂多投入2千、3千元，認為如果能早點學到這些知識就好了。對此，網友們紛紛點出殘酷真相，認為學校要產出的是「員工」，而不是財富自由的人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。