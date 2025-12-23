感受節慶氛圍…真理大學聖誕音樂會溫馨登場 慶建校60週年
真理大學年度耶誕音樂會適逢建校六十週年，於大禮拜堂隆重舉行，此次音樂會以「真理60聖誕慶典音樂會—從一盞燈開始」為主題，從馬偕博士來臺創建牛津學堂的歷史出發，開啟公共衛生、通識教育、基礎醫療與基督信仰在臺灣的萌芽。音樂會內容，從宗教音樂、原住民歌曲，到西方經典器樂與慶典樂曲，並特別安排多首聖誕應景作品，讓淡水居民與遊客一同感受冬日節慶的氛圍。
音樂會由校友與在校生組成的室內樂團率先登場，接著登場的是音樂應用學系合唱團，以及由聲樂教師謝孟潔老師帶領、結合校友與樂齡大學學員共同組成的「道德重整合唱團」，以溫潤人聲烘托現場情感層次。
這次演出的多位教師與團隊皆來自真理大學音樂應用學系，師資多畢業於歐美與俄國頂尖音樂學府，搭配真理大學目前擁有兩座由荷蘭工藝團隊手工打造的管風琴，其中一座配備全國唯一的32呎音管，搭配大禮拜堂卓越的聲響設計，使音色能充盈全場，氣勢媲美歐洲大教堂，搭配百年的歷史，讓冬日午後的校園增添更多暖意。
