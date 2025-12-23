中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才
因應生成式AI、高效能運算及全球數位基礎建設快速發展，國立中正大學今天宣布啟動「矽光子半導體學院」籌設計畫，前瞻布局次世代半導體關鍵技術，回應AI時代對低功耗、高頻寬及高速傳輸的迫切需求，現場吸引產官學研界逾百人出席見證。
中正大學指出，矽光子為政府推動「AI新十大建設」三大核心技術之一，被視為串聯高速通訊、AI運算與先進封裝的關鍵，學校啟動矽光子半導體學院籌設，象徵正式跨入結合光、電、AI、材料與系統整合的核心科技領域，因應國家科技政策與產業發展需求。
籌設計畫吸引64家廠商、157位產官學研代表與會，包括國家發展委員會副主委詹方冠、經濟部產業技術司長郭肇中、工研院技術長洪瑞華、嘉義縣長翁章梁等人，另有多所大學、研究機構及聯電、鴻海、廣達、日月光、穩懋、瑞昱等半導體及矽光子相關企業代表出席。
中正大學校長蔡少正說，矽光子是AI產業趨勢，「誰能掌握矽光子，就有機會主導未來20年AI產業發展」；賴清德總統日前在新竹科學園區提到，矽光子是AI新十大建設的關鍵技術之一，2040年前目標培養50萬名AI專業人才。中正大學決定率先投入人才培育。
翁章梁致詞時表示，矽光子學院籌設有助將高階技術人才留在嘉義，為南台灣科技產業注入動能。蔡易餘指出，中正大學具備整合教育與研究資源的能量，有條件成為矽光子人才培育重鎮；陳冠廷也表示，未來可望形塑科技廊道，讓人才、產業與地方發展形成良性循環。
校方表示，學院將採分階段推動，初期規畫矽光子微學程與推廣教育，短期設立碩士學位學程，目標5年內完成學院正式成立，並規畫設置於鄰近嘉義科學園區國有地，深化產學互動，成為連結國家科技政策、產業升級與高階人才培育的重要平台。
