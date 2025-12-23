中正大學籌設矽光子半導體學院 培養高階AI技術人才

學校是教導一技之長的地方，為什麼不教投資相關的知識呢？一名女網友發文，稱她不是財金相關科系的學生，很好奇為何學校不教導如何投資理財，她目前是自學為主，一個月頂多投入2千、3千元，認為如果能早點學到這些知識就好了。對此，網友們紛紛點出殘酷真相，認為學校要產出的是「員工」，而不是財富自由的人。

2025-12-23 11:46