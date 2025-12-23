勞動部vs.陽明交大 為半導體打造關鍵戰力

隨著AI熱潮推動整體半導體供應鏈的成長與快速擴張，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與陽明交通大學合作成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」，今天舉辦成果發表與座談活動，勞動力發展署署長黃齡玉到場，並勉勵未來朝向「成為AI世代中不可取代的人才」為目標，持續為台灣培育更多半導體人才。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與陽明交通大學自111年12月共同合作成立「半導體與重點科技產業人才發展基地」以來，4年間已培訓近千名學員，就業學員有超過7成任職於知名科技大廠，其中涵蓋台積電、力積電、美光、緯創等，平均薪資更達5萬元以上，不僅是培育科技人才的搖籃，更成為半導體產業不可或缺的關鍵戰力來源。

黃齡玉致詞表示，為因應國家產業升級與關鍵技術人才需求，勞動部勞動力發展署依各區域產業聚落特性於全台設立12處人才培育據點，形成覆蓋全國、分工明確的培訓網絡；這12處據點涵蓋智慧科技、綠能永續、精密製造、半導體與數位應用等多元領域，114年共開辦65班，培訓超過1800人。

黃齡玉說，特別感謝陽明交大運用校內外資源設立人才基地因應新竹科學園區內半導體科技廠商人才不足之困境，規畫專業化、前瞻性的訓練課程，以強化桃竹苗科學園區及周邊產業鏈，積極培育半導體產業所需人才，鞏固台灣在全球供應鏈的重要地位。

此外，為鼓勵青年投入國家重點產業，參訓期間不僅提供相關訓練補助，最高可全額免費外，申領訓練津貼及學習獎勵金，訓後還協助職缺推介，開拓職涯發展及跨領域就業銜接。

陽明交大校長林奇宏表示，產業發展與優質人才培育息息相關，特別是在高度競爭的半導體與重點科技領域，更需要具備多元能力與跨域整合的高端人才，由副校長陳永富主持的「半導體與重點科技產業人才發展基地」，就是希望透過與勞動部合作建立完善的跨域人才培訓機制，培養半導體產業最需要的業界技術人才，為台灣科技產業注入更強大的發展動能。

長期配合半導體基地入班徵才的力積電經理林建良則分享，公司每年平均吸收約十位專班學員擔任製程或設備工程師、助理工程師，根據觀察這些學員學習動機強烈，工作上手快且穩定，相較於傳統理工本科生這批跨域學員不僅留任意願高，且具備更強的成長潛力，對企業而言具有高度可塑性。

今日活動也吸引力積電、頎邦科技、緯創資通、智邦科技等多家知名大廠到場徵才，提供619個第一線工程師的職缺，最高薪資達6萬，平均薪資4萬以上，希望幫助結訓學員跨出就業第一步。

桃竹苗分署表示，「半導體與重點科技產業人才發展基地」的成立，不僅協助國家補足半導體人才缺口，也為非理工背景者提供跨域轉職機會，培育具即戰力的科技人才，強化我國在半導體與先進科技領域的整體競爭力。基地規畫於2026年至2027年間提供480名培訓名額，辦理8個班次，其中第1班次「半導體與AI應用專業人才養成班第01期」已著手規畫中；課程以半導體（Semiconductor）、人工智慧（Artificial Intelligence）及光學（Photonics）為核心，並搭配多元實務訓練，持續打造「專業科技人才」與「跨域學習」的優質口碑。歡迎有志投入科技產業的待業民眾至「台灣就業通」或「半導體與重點科技產業人才發展基地」。 半導體與重點科技產業人才發展基地今天舉辦成果發表與座談活動。圖／勞動部桃竹苗分署提供

