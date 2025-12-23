快訊

抽票啦！吉伊卡哇台北常設店本周開幕 入場方式「周周抽」規定一次看

警方釐清張文犯案沒有逃脫計畫 購物全在蝦皮及露天取得工具

科技業真香？人人搶進窄門 剛入職菜鳥想裸辭：未來光景太可怕

中山大學攜手IBM推AI微學分課程 培育即戰力

中央社／ 高雄23日電

國立中山大學攜手台灣IBM推出「AI新世代：從應用創新到未來職場力」微學分課程，以企業級AI技術與真實產業情境等，協助學生縮短學用落差，打造畢業即上線的即戰力。

⭐2025總回顧

中山大學今天透過新聞稿表示，生成式AI正快速改寫全球職場規則，從履歷篩選到工作流程，企業對「懂AI、會用AI」的人才需求愈來愈明確。為協助學生搶先掌握新世代職場所需關鍵能力，攜手台灣IBM推出AI微學分課程。

校方表示，課堂中也邀請IBM AI技術顧問與人力資源顧問擔任業師，從企業徵才實務出發，說明企業如何在招募流程中導入生成式AI，並以IBM自身的人才招募為例，分享AI如何協助撰寫精準的職缺描述（JD,Job Description）、快速比對履歷與職缺需求，並導入面試問答練習。

中山大學表示，課程一推出即吸引來自六個學院、橫跨大學部到博士班的學生踴躍選修。課後回饋中，不少學生直言這是「含金量最高」、「最能緩解求職焦慮」的通識實戰課，讓原本抽象的AI技術，轉化為與個人職涯高度相關的實用工具。

校方說明，此課程也結合校內跨領域師資共同授課，包括中山大學機械與機電工程學系副教授楊政融開設「機器學習與智慧製造應用」課程、海洋環境及工程學系教授李政賢開設「智慧海洋：AI驅動的海洋數據科學入門」課程，以及國際金融學院助理教授彭聰敏「watsonx.ai在量化金融的應用」，引導學生理解AI在各產業應用。

中山大學教務長歐淑珍說，透過「微學分」的彈性機制，得以快速導入如IBM等國際級企業資源，讓課程不僅教授技術本身，更著重於縮短「學用落差」，協助不同科系學生在短時間內掌握企業級AI的真實應用場景與職場運作邏輯，培育具備科技素養與跨域實作力的人才。

台灣IBM軟體事業群總經理陳孝綸表示，IBM期待透過與中山大學的深度合作，將企業級AI平台watsonx的技術能量帶入校園，培育能善用新科技並具備倫理素養的新世代人才，同時也協助校方將AI應用延伸至校務管理領域。

上課學生分享，課程最有收穫的是理解「AI如何參與招募決策」。IBM業師在課堂中揭露企業人資系統如何透過AI協助履歷審查與關鍵字媒合，修課後可重新調整履歷，精準放入技能關鍵字。

中山大學說明，為鼓勵學生跨域探索與自主學習，推動「微學分課程」制度，教師可依課程規劃需求，在正式課程之外申請開設微學分課程，學生可依自身興趣自由選擇課程累積學分。

如果以學分計算的話，每18小時認證為1學分，並可跨學期累計；學士班最多採計6學分、碩士班2學分，納入畢業學分採計。

延伸閱讀

輝達導入AI固態硬碟效應 NAND將迎新一波缺貨商機

美企推動AI策略 2025年為此裁員近5.5萬人

34人獲TOEFL ITP高教獎學金 表揚新世代研究者學術實踐

Mercedes-Benz 全新純電 VLE 將於3 月 10 日全球首發 開啟豪華電動 MPV 新世代

相關新聞

勞動部vs.陽明交大 為半導體打造關鍵戰力

隨著AI熱潮推動整體半導體供應鏈的成長與快速擴張，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署與陽明交通大學合作成立「半導體與重點科技產...

女大生怨學校不教投資理財 網揭殘酷真相：社會需要齒輪運轉

學校是教導一技之長的地方，為什麼不教投資相關的知識呢？一名女網友發文，稱她不是財金相關科系的學生，很好奇為何學校不教導如何投資理財，她目前是自學為主，一個月頂多投入2千、3千元，認為如果能早點學到這些知識就好了。對此，網友們紛紛點出殘酷真相，認為學校要產出的是「員工」，而不是財富自由的人。

清大研究破解癌細胞弱點 雙重打擊誘發「鐵死亡」

抗氧化劑一向被認為是保護細胞、維持健康的重要角色，但國立清華大學生命科學系教授王雯靜研究團隊最新發現，人體內常見的抗氧化...

迎史上最長寒假！台師大邀英日師資授課　開放全台學生、社會人士選讀

國內8所大專校院本周開始迎來史上最長、65天的寒假，國立台灣師範大學特別規劃寒假學習措施，「國際永續冬季學院」攜手英國格...

34人獲TOEFL ITP高教獎學金 表揚新世代研究者學術實踐

TOEFL ITP台灣區總代理忠欣股份有限公司上週六在台北101辦理「2025 TOEFL ITP高等教育學術研究獎學金...

苗縣府與陽明交大簽署合作 後龍高鐵特區設「苗栗校區」2028年開學

苗栗縣政府爭設實驗中學目標即將實現！今天下午與陽明交通大學簽署合作協議，宣布於後龍高鐵特區設置「苗栗校區」進修推廣學院，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。