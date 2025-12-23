文大與台大合作 提出二氧化碳電催化全新設計思路
文化大學和台大跨校團隊合作，釐清二氧化碳的電催化反應機制，並提出透過電子結構調控提升選擇性的全新催化設計思路，為二氧化碳轉換技術、再生能源應用奠定重要里程碑。
⭐2025總回顧
中國文化大學今天發布新聞稿指出，中國文化大學化學工程與材料工程系系主任陳輝龍，攜手台灣大學化學系教授陳浩銘的研究團隊，釐清二氧化碳電催化還原反應中銅基材料產物選擇性差異的關鍵電子機制，研究成果刊登於國際期刊「自然通訊」（NatureCommunications）。
陳輝龍表示，電催化將二氧化碳轉化為高附加價值還原產物，是兼具減碳與能源應用潛力的永續技術，但在實際反應中，金屬催化劑常同時生成多種產物；陳浩銘的團隊運用臨場同步輻射X光光譜技術，在反應進行中觀察催化劑變化，首次取得直接光譜證據，發現硫族元素可穩定銅的活性，並調整催化表面的電子分布。
文大團隊透過理論計算出，銅原子電子分布的改變是影響反應方向的關鍵，能有效抑制一氧化碳與多碳產物的生成；在此設計下，催化系統於較低電壓即可達到高達90%的甲酸生成效率，展現良好的放大量能。
陳輝龍提到，此次研究成果不僅加深對二氧化碳電催化反應機制的理解，更提出透過電子結構調控來提升選擇性的全新催化設計思路，為二氧化碳轉換技術、再生能源應用與新型催化材料設計奠定重要里程碑。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪社會／考題時事分析 川普關稅經貿影響、APEC看兩岸互動
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪115年雙北私立中學入學考時間出爐 升學關鍵、策略全解析
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言