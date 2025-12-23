文大與台大合作 提出二氧化碳電催化全新設計思路

快訊

中央社／ 台北23日電

文化大學和台大跨校團隊合作，釐清二氧化碳的電催化反應機制，並提出透過電子結構調控提升選擇性的全新催化設計思路，為二氧化碳轉換技術、再生能源應用奠定重要里程碑。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，中國文化大學化學工程與材料工程系系主任陳輝龍，攜手台灣大學化學系教授陳浩銘的研究團隊，釐清二氧化碳電催化還原反應中銅基材料產物選擇性差異的關鍵電子機制，研究成果刊登於國際期刊「自然通訊」（NatureCommunications）。

陳輝龍表示，電催化將二氧化碳轉化為高附加價值還原產物，是兼具減碳與能源應用潛力的永續技術，但在實際反應中，金屬催化劑常同時生成多種產物；陳浩銘的團隊運用臨場同步輻射X光光譜技術，在反應進行中觀察催化劑變化，首次取得直接光譜證據，發現硫族元素可穩定銅的活性，並調整催化表面的電子分布。

文大團隊透過理論計算出，銅原子電子分布的改變是影響反應方向的關鍵，能有效抑制一氧化碳與多碳產物的生成；在此設計下，催化系統於較低電壓即可達到高達90%的甲酸生成效率，展現良好的放大量能。

陳輝龍提到，此次研究成果不僅加深對二氧化碳電催化反應機制的理解，更提出透過電子結構調控來提升選擇性的全新催化設計思路，為二氧化碳轉換技術、再生能源應用與新型催化材料設計奠定重要里程碑。

