華梵攜日本寫真之町辦工作坊 助台生備戰國際賽

中央社／ 台北23日電

日本北海道東川町以「寫真之町」為願景，華梵大學攜手東川町台灣事務所舉辦攝影工作坊，台灣近百名高中生透過1日培訓提升攝影實力，為明年國際高中生攝影交流大賽備戰。

華梵大學今天發布新聞稿指出，北海道東川町為日本攝影首都，以「寫真之町」為願景，推動「用攝影打造城市文化」，40年來持續舉辦各類攝影活動；「寫真甲子園」每年吸引逾500所日本高中報名，「北海道東川町高中生國際交流攝影節」則是2015年起為海外高中生舉辦的國際版「寫真甲子園」。

華梵大學攝影與VR設計學系主任沈昭良表示，北海道東川町高中生國際交流攝影節每年吸引全球五大洲、20多國的高中生參加國際交流賽；由於每個國家只能有1支隊伍代表參賽，上場者都是各國精銳，台灣隊伍也必須先通過台灣區預賽，才能取得國際交流賽入場門票。

長年擔任台灣區預賽評審團召集人的沈昭良提到，台灣的高中沒有攝影教育，大學才有攝影系所，過往參賽的高中生，多憑藉個人對攝影的滿腔熱忱與認真態度完成作品，較缺乏系統性培訓與指導，實在可惜。

為提升台灣高中代表隊的實力，華梵大學攝影與VR設計學系今年向台灣區預賽主辦單位北海道東川町台灣事務所提議，共同舉辦攝影工作坊，作為2026年北海道東川町高中生國際交流攝影節台灣區預賽的前導課程，並免費開放全國高中生報名，吸引近百名高中生參加1日培訓。

華梵大學指出，工作坊由攝影與VR設計學系4名教授擔任小組導師，針對攝影美學、外拍實作、主題發想、作品挑選、影像故事編輯等，為高中生現場指導與點評，各校帶隊老師也引導學生走入板橋街區巷弄，進行細緻的攝影觀察。

熱愛攝影的台北市中正高中學生周宜蓁分享，此次研習最大挑戰是須在規定時間內，拍出有連貫性的高水準照片，並與其他組員的照片協調成1個故事，前往附近社區實拍，更突破自己對拍攝對象的想像；教授對作品的建議，也讓她有機會修正錯誤，對未來參賽更有信心。

