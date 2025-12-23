快訊

清大研究破解癌細胞弱點 雙重打擊誘發「鐵死亡」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
清大生科系教授王雯靜（右）與博士後研究員陳粲然發表最新研究，成功解析丙酮酸激酶M2與穀胱甘肽結合的立體結構，揭示癌細胞弱點。圖／清大提供
清大生科系教授王雯靜（右）與博士後研究員陳粲然發表最新研究，成功解析丙酮酸激酶M2與穀胱甘肽結合的立體結構，揭示癌細胞弱點。圖／清大提供

抗氧化劑一向被認為是保護細胞、維持健康的重要角色，但國立清華大學生命科學系教授王雯靜研究團隊最新發現，人體內常見的抗氧化物「穀胱甘肽（GSH）」，在癌細胞中具有更為複雜的作用，甚至可能成為幫助癌細胞活下來的關鍵因素。這項研究展示一條影響癌細胞生存的重要代謝路徑，並提出可誘導癌細胞自我崩解的策略，成果已刊登於國際頂尖期刊Advanced Science，為癌症治療帶來嶄新思維。

研究發現，穀胱甘肽不僅能幫助細胞抵抗氧化壓力，還會與一種名為「丙酮酸激酶M2（PKM2）」的關鍵代謝酵素結合，使其維持在最活躍的「四聚體」狀態。丙酮酸激酶M2就像細胞能量的開關，直接影響癌細胞是否能快速獲取能量與合成原料，以支撐其持續生長。

王雯靜以駕駛車輛比喻，她說，當癌細胞一方面失去穀胱甘肽的保護，另一方面卻又被迫讓丙酮酸激酶M2持續高速運轉，就像同時面臨「剎車失靈」和「油門加速」的雙重打擊，最終因代謝失衡而承受過高的脂質氧化壓力，進而啟動一種稱為「鐵死亡（ferroptosis）」的自我崩解機制。在動物實驗中，這項策略已成功抑制腫瘤的生長。

研究第一作者陳粲然表示，細胞能量代謝酵素的活性受到相當複雜的調控機制影響。研究團隊透過一系列篩選和結構生物學分析，成功發現新的調控機制，並揭示抗氧化劑在癌細胞中可能具有的「雙面性」。未來若能精準操控這條代謝軸線，便有機會使癌細胞在壓力下走向自我毀滅，進而開發更有效的治療策略。

研究團隊也透過癌症大數據分析發現，另一個關鍵分子SLC7A11扮演著「癌細胞後勤補給」的角色，負責穀胱甘肽的生成與供應。當SLC7A11表現量越高，癌細胞越能製造穀胱甘肽、抵抗鐵死亡，其表現亦與癌症惡性度及較差預後高度相關。研究因此提出「GSH–PKM2–SLC7A11」代謝軸線，作為未來精準癌症治療的重要研究方向。

該研究結合結構生物學、細胞實驗、動物腫瘤模型與癌症大數據分析等多元研究方法。其中，團隊成功解析丙酮酸激酶M2與穀胱甘肽結合的立體結構，首次揭開癌細胞關鍵蛋白「結構開關」的運作祕密。

該研究成果亦受到國際學界肯定，在第19屆亞洲結晶學會議（AsCA 2025）榮獲 Rising Star Award，並於同步輻射研究中心第31屆用戶年會暨研討會獲頒「台灣之光獎」。陳粲然同時也是國內首位取得清大與大阪大學雙聯博士學位的學生，展現清大在跨國與跨領域研究人才培育上的長期投入與成果。

這項研究是跨領域、跨機構、跨國合作的成果。研究團隊長期與中研院院士兼台北醫學大學講座教授龔行健、陽明交通大學副校長楊慕華、副教授林峻宇、長庚大學教授鄭美玲，及日本大阪大學教授平岡泰、原口德子密切合作，並共同參與由中研院院士洪明奇主持的國科會「T-Star台灣癌症尖端研究中心計畫」，攜手推動精準癌症治療相關研究。

在倒立螢光顯微鏡下，能清楚看見癌細胞脂質的氧化壓力、確認鐵死亡狀況。圖／清大提供
在倒立螢光顯微鏡下，能清楚看見癌細胞脂質的氧化壓力、確認鐵死亡狀況。圖／清大提供
清大研究團隊透過蛋白質晶體繞射實驗，成功解析丙酮酸激酶M2與穀胱甘肽結合的立體結構，發現抗氧化劑的雙面性。圖／清大提供
清大研究團隊透過蛋白質晶體繞射實驗，成功解析丙酮酸激酶M2與穀胱甘肽結合的立體結構，發現抗氧化劑的雙面性。圖／清大提供
清大生科系教授王雯靜展示研究中使用的蛋白質結構模型，象徵團隊成功揭開癌細胞關鍵蛋白「結構開關」的運作機制。圖／清大提供
清大生科系教授王雯靜展示研究中使用的蛋白質結構模型，象徵團隊成功揭開癌細胞關鍵蛋白「結構開關」的運作機制。圖／清大提供
胱甘肽（GSH）與丙酮酸激酶M2（PKM2）的結合能使其維持在最活躍的「四聚體」狀態。圖／清大提供
胱甘肽（GSH）與丙酮酸激酶M2（PKM2）的結合能使其維持在最活躍的「四聚體」狀態。圖／清大提供

